37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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а погружение в историю города и насыщенный рассказ о событиях, об архитектуре, о людях, которые сделали этот город таким прекрасным. Лилия очень талантливый гид. Ее рассказ был очень ярким и эмоциональным. Наша экскурсия сильно вышла за договоренные временные рамки. Лилию это не смущало, а мы забыли о времени, настолько это было увлекательно. Огромное спасибо Лилии за прекрасную экскурсию, которая позволила нам погрузиться в атмосферу этого города и почувствовать себя венцем! Май — это самое замечательное время для посещения Вены.