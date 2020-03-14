37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Замечательная прогулка с отзывчивым, приятным, эрудированным гидом, знающим и любящим своё дело. Сразу же установилась дружеская атмосфера между Лилией, мной и моим 17-летним сыном. Прелесть этой экскурсии была не только в профессионализме гида, но и в непринуждённом общении и в тёплом неформальном отношении к нам и к своему городу. Мы получили массу важных подсказок, рекомендаций, в общем, гораздо больше заявленного в программе. Лидия не скупится ни на информацию, ни на внимание к специфическим интересам каждого, ни на время (которого посвятила нам гораздо больше, чем должна была). Лилия, большое Вам спасибо! Рекомендую от всей души!