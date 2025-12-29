37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для знакомства с историей, культурой и бытом Австрии отправляйтесь на авторскую экскурсию. Прогулка по зимней резиденции императоров откроет атмосферу правления Габсбургов. Узнайте о жизни Моцарта, секретах красоты Сисси и реформах Иосифа II. Оцените венские сладости и деликатесы.
После экскурсии Вена заиграет яркими красками своей истории и радушием, и вы почувствуете себя настоящим венцем
После экскурсии Вена заиграет яркими красками своей истории и радушием, и вы почувствуете себя настоящим венцем
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Погружение в историю
- 🎶 Знакомство с Моцартом
- 🍰 Дегустация деликатесов
- ☕ Возможность кофе-паузы
Что можно увидеть
- Зимняя резиденция императоров
- Собор святого Штефана
Описание экскурсии
- Прогуливаясь по зимней резиденции императоров, вы погрузитесь в атмосферу более 600-летнего правления династии Габсбургов. Вы узнаете, какими были императоры, как они устраивали свою личную жизнь, об их быте, любимых занятиях и предпочтениях. Я открою секреты красоты императрицы Елизаветы (Сисси), расскажу о грандиозных планах императрицы Марии Терезии и о «сказочных» реформах императора Иосифа II.
- Вы узнаете, как жилось в Вене В. А. Моцарту; почему венцы каждый свой день вот уже на протяжении более 300 лет начинают с «уничтожения» турецких символов; насколько «вкусен» собор святого Штефана; а еще об ордене Золотого Руна, Наполеоне и многом другом.
- Мои рассказы будут сопровождаться дегустацией имперских деликатесов (включено в стоимость).
- По вашему желанию мы сможем сделать кофе-паузу в одном из лучших венских кафе (не входит в стоимость экскурсии).
После этой экскурсии Вена уже не будет казаться вам незнакомым бесстрастным городом, а заиграет яркими красками своей грандиозной истории и ее творцов, раскроет свои секреты и вместе с ними объятия — настолько радушно и по-свойски, что вы забудете о своей иностранности и почувствуете себя настоящим венцем!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Венской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2496 туристов
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия, начиная со знаменитого Оперного Театра и дальше по центральной части Вены, включая зимний императорский дворец и дворец президента. Прекрасный рассказ об истории, традициях и культуре Австрии. С благодарностью …
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Т
Отличная экскурсия! Лилия очень интересный рассказчик: энергичный, эмоциональный, позитивный, знающий и любящий свое дело. Прекрасно провели день. Наша экскурсия даже не уложилась в отведенное время - настолько было интересно и нам и самой Лилии. С искренней благодарностью!
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Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила по городу. Мы многое посмотрели и услышали. Очень рекомендую и тем, кто первый раз в Вене а также, тем кто хочет получить более глубокую историческую информацию.
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Лилия — потрясающий гид! Экскурсия должна была длиться три часа, но в итоге она с энтузиазмом провела с нами целых четыре, и время пролетело незаметно. Очень энергичная, с прекрасным чувством
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С
Мы заказали пешеходную экскурсию «Почувствовать себя венцем». Это была дружеская прогулка с гидом Лилия. Экскурсия построена очень интересно, эмоционально, с милыми подарками. Это было не сухое изложение событий и дат,
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