37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неформальная обзорная прогулка с погружением в историю Вены и дегустацией имперских деликатесов

Лилия
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Лилия – ваш гид
Чтобы в легкой, неформальной форме познакомиться с историей, культурой, традициями и бытом некогда «империи, в которой никогда не заходило солнце», а сегодня парламентской республики Австрия, стоит отправиться на мою авторскую экскурсию.

Вы откроете главные достопримечательности Вены, узнаете о жизни знаковых исторических фигур, о нравах и ценностях современных венцев — не только известные факты, но также секреты и особенности, которые отличают ее от других городов.

И обязательно оцените прекрасные венские сладости, которыми восторгались еще австрийские императоры.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии37 отзывов
4.97
Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем

Что вас ожидает

  • Прогуливаясь по зимней резиденции императоров, вы погрузитесь в атмосферу более 600-летнего правления династии Габсбургов. Вы узнаете, какими были императоры, как они устраивали свою личную жизнь, об их быте, любимых занятиях и предпочтениях. Я открою секреты красоты императрицы Елизаветы (Сисси), расскажу о грандиозных планах императрицы Марии Терезии и о «сказочных» реформах императора Иосифа II.
  • Вы узнаете, как жилось в Вене В.А.Моцарту; почему венцы каждый свой день вот уже на протяжении более 300 лет начинают с «уничтожения» турецких символов; насколько «вкусен» собор святого Штефана; а еще об ордене Золотого Руна, Наполеоне и многом другом.
  • Мои рассказы будут сопровождаться дегустацией имперских деликатесов (включено в стоимость).
  • По вашему желанию мы сможем сделать кофе-паузу в одном из лучших венских кафе (не входит в стоимость экскурсии).

После этой экскурсии Вена уже не будет казаться вам незнакомым бесстрастным городом, а заиграет яркими красками своей грандиозной истории и ее творцов, раскроет свои секреты и вместе с ними объятия — настолько радушно и по-свойски, что вы забудете о своей иностранности и почувствуете себя настоящим венцем!

Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем
Почувствовать себя венцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Лилия - отличный рассказчик и прекрасный знаток Австрии. А если сюда добавить еще ее любовь и гордость за страну, в которой живет, то получается очень эмоциональный рассказ о любимой стране, Вене и современной жизни венца. Благодаря ее рассказу я открыл для себя нескольку другую Австрию, чем ожидал увидеть перед посещением. Спасибо!
17 октября 2019
Экскурсия понравилась.
Лилия молодец! Рассказ был живой и с отвлечениями на наши вопросы.
Хотя экскурсия пешеходная, мы (четверо пенсионеров) совсем не устали. И конечно же узнали много нового и интересного.
Экскурсия проходила в первый наш день пребывания в Вене и ,благодаря Лилии ,ее советам, мы построили свои планы по посещению интересных мест Вены и провели время очень насыщенно.
Экскурсовода Лилию очень рекомендуем.
12 августа 2019
Хотим выразить благодарность Лилии за проведенную экскурсию: это был наш второй день после прибытия, и ее рассказ и экскурсия помогли нам сориентироваться в Вене, составить собственное представление об этом городе и его истории.
Лилия очень доброжелательна, общительна, в самом начале экскурсии спросила о наших предпочтениях: что хотели бы узнать глубже, подробнее, в дальнейшем вела экскурсию с учетом наших пожеланий. Очень оригинальным показался ее национальный австрийский костюм.
Если вернемся в Вену, обязательно обратимся к Лилии еще раз.
9 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Лилией. Спасибо за хорошо проведённое время.
3 мая 2019
Огромное спасибо Лилии за интересную, легкую и позитивную экскурсию
22 апреля 2019
Замечательная прогулка с отзывчивым, приятным, эрудированным гидом, знающим и любящим своё дело. Сразу же установилась дружеская атмосфера между Лилией, мной и моим 17-летним сыном. Прелесть этой экскурсии была не только в профессионализме гида, но и в непринуждённом общении и в тёплом неформальном отношении к нам и к своему городу. Мы получили массу важных подсказок, рекомендаций, в общем, гораздо больше заявленного в программе. Лидия не скупится ни на информацию, ни на внимание к специфическим интересам каждого, ни на время (которого посвятила нам гораздо больше, чем должна была). Лилия, большое Вам спасибо! Рекомендую от всей души!
29 марта 2019
Наша экскурсия подходит и парам и семьям с детьми. Лилия замечательный рассказчик, который заинтересует и расскажет о красивом городе Вена. Экскурсию лучше посетить в первый день приезда, так как она поможет вам построить свой дальнейший маршрут. Рекомендуем
13 марта 2019
Лилия очень интересно рассказывает, открывает тайны города и влюбляет в Вену раз и навсегда!!! Спасибо огромное за чудесную экскурсию! Мы обязательно вернёмся!!!!
11 марта 2019
Проходила экскурсия по остновному маршруту, рассказывала интересные исторические факты. Особенной эту экскурсию назвать не могу. Достаточно тривиально. Для первого посещения обзорного нам понравилось, но не более того.
24 февраля 2019
21.02.2019 были на экскурсии в Вене с гидом Лилией. Лилия, влюблённая, в Вену, очень интересно преподнесла информацию об истории Австрии, о культурном наследии Вены, о связи истории с современностью. Познакомила с основными историческими памятниками центра Вены, было очень интересно и познавательно. Спасибо Лилии за экскурсию, если в следующий раз приедем в Вену, обязательно обратимся к ней.
Ещё 27 отзывов

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