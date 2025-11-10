Замковая гора Шлоссберг - это сердце Граца, откуда открываются потрясающие виды на город. Здесь можно увидеть Часовую башню, которой более 500 лет, и легендарный колокол, переживший множество исторических событий. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой. Подняться на гору можно пешком, а спуститься - по захватывающей горке внутри горы. Откройте для себя богатую историю и мифы этого уникального места

Описание экскурсии

Часовая башня (Uhrturm) — символ Граца

Мы поднимемся на башню, которой более 500 лет. Только у лицензированных гидов есть ключ от неё, и мы с вами заглянем внутрь и рассмотрим старинный часовой механизм в действии.

Башня с легендарным колоколом

Вы увидите колокол, который пережил не только протестантов, османов и Наполеона, но и Вторую мировую войну.

Смотровые площадки и бастионы, виноградники

Рассмотрим Грац с высоты, полюбуемся старинными стенами и ландшафтом Штирии.

Вы услышите:

Мифы и рассказ о реальных исторических событиях, связанных с возникновением Граца

Об оборонительных функциях крепости в разные периоды

И многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет дополнить обзорную экскурсию по Грацу тематической. В том числе жителям города — как взрослым, так и детям.

Организационные детали