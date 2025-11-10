Замковая гора Шлоссберг - это сердце Граца, откуда открываются потрясающие виды на город.
Здесь можно увидеть Часовую башню, которой более 500 лет, и легендарный колокол, переживший множество исторических событий. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой. Подняться на гору можно пешком, а спуститься - по захватывающей горке внутри горы. Откройте для себя богатую историю и мифы этого уникального места
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Шлоссберга
- 🔔 Увидеть легендарный колокол
- 🌄 Насладиться видами Граца
- 🗝️ Заглянуть внутрь Часовой башни
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Часовая башня
- Башня с колоколом
- Смотровые площадки
Описание экскурсии
Часовая башня (Uhrturm) — символ Граца
Мы поднимемся на башню, которой более 500 лет. Только у лицензированных гидов есть ключ от неё, и мы с вами заглянем внутрь и рассмотрим старинный часовой механизм в действии.
Башня с легендарным колоколом
Вы увидите колокол, который пережил не только протестантов, османов и Наполеона, но и Вторую мировую войну.
Смотровые площадки и бастионы, виноградники
Рассмотрим Грац с высоты, полюбуемся старинными стенами и ландшафтом Штирии.
Вы услышите:
- Мифы и рассказ о реальных исторических событиях, связанных с возникновением Граца
- Об оборонительных функциях крепости в разные периоды
- И многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет дополнить обзорную экскурсию по Грацу тематической. В том числе жителям города — как взрослым, так и детям.
Организационные детали
- Подняться на гору и спуститься с неё можно пешком
- Также можно воспользоваться фуникулёром (€3,1 за чел.) или лифтом (€2,4 за чел.). А ещё можно съехать вниз по горке внутри горы (€6,5 за чел.) — все билеты оплачиваются дополнительно
- Подняться на гору с животными можно только пешком
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Граце
Здравствуйте! Меня зовут Катарина, и я ваша лицензированная гидесса в Австрии. Я живу в Австрии с 2012 года, и здесь теперь мой дом. Я знаю очень много интересного об этой альпийской
