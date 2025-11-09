Если вы ещё не знакомы с майором Хакером, самое время познакомиться! В образе грозного льва он охраняет руины крепости, которая не сдалась Наполеону. На прогулке расскажут множество исторических сюжетов о Граце.
И особым ключом отопрут часовую башню и колокольню - мало кто имеет возможность там побывать! А самые смелые смогут скатиться вниз по трубе внутри горы - с ветерком
5 причин купить эту экскурсию
- 🦁 Символический бронзовый лев охраняет крепость
- 🔔 Уникальная колокольня «Лизль» с огромным колоколом
- ⏰ Часовая башня - символ города
- 🎶 Концертная площадка в исторических руинах
- 📚 Истории о смелой собачке и стойкой горе
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Фуникулёр Шлоссбергбан
- Колокольня «Лизль»
- Концертная площадка
- Цистерна и тюрьма «Яма страха»
- Символический бронзовый лев
- Турецкий колодец и китайская беседка
- Часовая башня
Описание экскурсии
- Фуникулёр Шлоссбергбан — поднимемся на гору и полюбуемся видом на город с высоты 123 метра
- Колокольня «Лизль», в которой находится огромный старинный колокол
- Концертная площадка в разрушенных помещениях 16 века
- Цистерна и тюрьма «Яма страха» — вы услышите их занимательные истории
- Символический бронзовый лев, смотрящий вдаль и охраняющий покой горы
- Турецкий колодец и китайская беседка для влюбленных
- Часовая башня — символ города 16 века. Я расскажу о старинном механизме, который с помощью новейших технологий отбивает точное время
А также вы услышите:
- Небольшую историю о смелой собачке, которая спасла принцессу от разбойников
- Рассказ о том, почему гора Шлоссберг внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая стойкая гора всех времён
- И многое другое!
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 5 лет
- К сожалению, маршрут не подойдёт людям на инвалидных колясках или с ограниченной подвижностью
- Дополнительно оплачивается посещение башни с часами и колокольни — €6 с группы
- Также в стоимость не включён проезд на фуникулёре: только подъём — €3,10 за чел., подъём и спуск — €4,60 за чел. (есть льготы)
- Для любителей адреналина ростом выше 140 см возможен спуск по горке Schlossbergrutsche — €6 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Граце
Провела экскурсии для 239 туристов
Рада представиться — Ольга, дипломированный австрийский гид с 15-летним стажем. Я провожу экскурсии в Вене, Граце и красивейших местах Штирии. «В мире все идет кувырком, но Австрия идет своим ходом», — констатировал с иронией местный сатирик Эгон Фридель. Посетив эту чудесную страну, вы убедитесь в этом сами. До встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Граца
