Если вы ещё не знакомы с майором Хакером, самое время познакомиться! В образе грозного льва он охраняет руины крепости, которая не сдалась Наполеону. На прогулке расскажут множество исторических сюжетов о Граце.



И особым ключом отопрут часовую башню и колокольню - мало кто имеет возможность там побывать! А самые смелые смогут скатиться вниз по трубе внутри горы - с ветерком