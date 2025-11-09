Мои заказы

Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг

Погрузитесь в историю Граца на прогулке по горе Шлоссберг. Откройте тайны крепости, не сдавшейся Наполеону, и насладитесь видами с высоты
Если вы ещё не знакомы с майором Хакером, самое время познакомиться! В образе грозного льва он охраняет руины крепости, которая не сдалась Наполеону. На прогулке расскажут множество исторических сюжетов о Граце.

И особым ключом отопрут часовую башню и колокольню - мало кто имеет возможность там побывать! А самые смелые смогут скатиться вниз по трубе внутри горы - с ветерком

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦁 Символический бронзовый лев охраняет крепость
  • 🔔 Уникальная колокольня «Лизль» с огромным колоколом
  • ⏰ Часовая башня - символ города
  • 🎶 Концертная площадка в исторических руинах
  • 📚 Истории о смелой собачке и стойкой горе
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Фуникулёр Шлоссбергбан
  • Колокольня «Лизль»
  • Концертная площадка
  • Цистерна и тюрьма «Яма страха»
  • Символический бронзовый лев
  • Турецкий колодец и китайская беседка
  • Часовая башня

Описание экскурсии

  • Фуникулёр Шлоссбергбан — поднимемся на гору и полюбуемся видом на город с высоты 123 метра
  • Колокольня «Лизль», в которой находится огромный старинный колокол
  • Концертная площадка в разрушенных помещениях 16 века
  • Цистерна и тюрьма «Яма страха» — вы услышите их занимательные истории
  • Символический бронзовый лев, смотрящий вдаль и охраняющий покой горы
  • Турецкий колодец и китайская беседка для влюбленных
  • Часовая башня — символ города 16 века. Я расскажу о старинном механизме, который с помощью новейших технологий отбивает точное время

А также вы услышите:

  • Небольшую историю о смелой собачке, которая спасла принцессу от разбойников
  • Рассказ о том, почему гора Шлоссберг внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая стойкая гора всех времён
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 5 лет
  • К сожалению, маршрут не подойдёт людям на инвалидных колясках или с ограниченной подвижностью
  • Дополнительно оплачивается посещение башни с часами и колокольни — €6 с группы
  • Также в стоимость не включён проезд на фуникулёре: только подъём — €3,10 за чел., подъём и спуск — €4,60 за чел. (есть льготы)
  • Для любителей адреналина ростом выше 140 см возможен спуск по горке Schlossbergrutsche — €6 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Граце
Провела экскурсии для 239 туристов
Рада представиться — Ольга, дипломированный австрийский гид с 15-летним стажем. Я провожу экскурсии в Вене, Граце и красивейших местах Штирии. «В мире все идет кувырком, но Австрия идет своим ходом», — констатировал с иронией местный сатирик Эгон Фридель. Посетив эту чудесную страну, вы убедитесь в этом сами. До встречи!
Задать вопрос

