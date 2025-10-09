Индивидуальная
до 10 чел.
Грац: от прошлого к настоящему
Познакомьтесь с Грацем: исторические памятники, современная архитектура и захватывающие виды на город
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
Завтра в 10:00
11 окт в 10:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени
Погрузитесь в историю Граца на прогулке по горе Шлоссберг. Откройте тайны крепости, не сдавшейся Наполеону, и насладитесь видами с высоты
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Погрузитесь в историю Граца на Замковой горе. Уникальные виды, старинные башни и захватывающие легенды ждут вас
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Грацу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Граце
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Грацу в октябре 2025
Сейчас в Граце в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 160. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Граце (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 18 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь