Индивидуальная
до 10 чел.
Грац: от прошлого к настоящему
Познакомьтесь с Грацем: исторические памятники, современная архитектура и захватывающие виды на город
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Индивидуальная экскурсия по Грацу подарит незабываемые впечатления. Погрузитесь в историю и современность, открывая для себя тайны и легенды старого города
«Познакомитесь с историей Граца и его архитектурными особенностями, пройдетесь по обаятельным внутренним дворикам и улицам старого города»
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Погрузитесь в историю Граца на Замковой горе. Уникальные виды, старинные башни и захватывающие легенды ждут вас
«Тем, кто хочет дополнить обзорную экскурсию по Грацу тематической»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей10 ноября 2025Понравилось. Можно смело обращаться к оной даме.
- ЛЛилия6 ноября 2025Спасибо Ольге за интересную экскурсию по Грацу.
- ТТатьяна18 октября 2025Замечательная прогулка по городу Грац. Краски осени добавили особый шарм красивому городу.
Огромное спасибо Ольге за интересный рассказ и увлекательные подробности!
- ААлиса17 октября 2025Экскурсия с Ольгой оставила самые чудесные впечатления 🙏 Спасибо большое за прекрасную прогулку по городу и отдельно за рекомендованный ресторанчик, это было одно из лучших гастрономических впечатлений за годы жизни в Австрии 😉
- NNataliy2 октября 2025Мы благодарность Эве за прекрасную экскурсию по чудесном городу Грас благодаря Эве мы смогли за 2 часа увидеть самые лучшие
- ЕЕлена2 октября 2025Огромное спасибо гиду Еве.
Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
Много нового узнали. Ева
- ООлег18 августа 2025Отличное время в великолепном городе с замечательным гидом! Были с сыном 10-ти лет - легко, непринужденно и увлекательно! Однозначно рекомендуем! Благодарность Ольге за экскурсию!
- ЕЕлена16 июня 2025Прекрасное знакомство с Грацом с гидом Ольгой!
7 июня мы провели замечательное утро в компании гида Ольги на экскурсии «Знакомьтесь, Грац!».
- ВВиктор10 мая 2025Если Вы думаете нужно ли приехать в Грац, не думайте - просто сделайте это. Прекрасный город, прекрасная страна. Еще нам
- ММария2 мая 2025Спасибо большое Еве за интереснейшую экскурсию по историческому центру Граца!! Ева говорит не только по-русски, но еще и по-немецки, венгерски и хорватски!!
- ККовальчук15 апреля 2025Экскурсия понравилась. много интересной информации. познакомились с достопримечательностями старого Граца. Красивый, уютный город.
- ЕЕвгений9 января 2025Ольга, спасибо за проведенную экскурсию было очень интересно и познавательно.
- ССтанислав6 января 2025Спасибо. Знакомство с Грацом прошло на высшем уровне. 2 часа для первого знакомства достаточно.
- ЛЛариса11 октября 2024Большое спасибо Еве за прекрасную экскурсию, нам все очень понравилось,было интересно. Отдельное спасибо за то,что Ева подстроилась под нас и смогла нас встретить,что для нас было важно,так как город мы не знали.
- ЕЕлена1 октября 2024Хорошая экскурсия, Ольга- прекрасный гид и интересный рассказчик. Посмотрели все главные достопримечательности Граца. Рекомендую.
- ООксана23 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой: маршрут составлен грамотно, дикция четкая и громкая, знание истории глубокое. Легкая и ненавязчивая подача
- ААнатолий22 июля 2024Интересная экскурсия. Спасибо!
- иигорь18 августа 2023Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж связался с ней заранее,и
- NNatalia24 июня 2023Я рада, что провела очень приятное время в красивом городе Грац с добрым, умным и любящим этот город человеком -
- ДДжей5 апреля 2023Отличная экскурсия по Грацу.
Ответы на вопросы от путешественников по Грацу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Граце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Грацу в декабре 2025
Сейчас в Граце в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 160. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Граца нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Граце много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке