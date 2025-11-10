читать дальше

С первых минут чувствовалось, что перед нами настоящий профессионал, который не только отлично знает город, но и по-настоящему его любит.



Маршрут был выстроен очень логично и комфортно: исторический центр, скрытые уголки, панорамы и множество интересных деталей, которые невозможно было бы заметить без опытного гида. Ольга интересно рассказывала не только о фактах, но и делилась живыми историями, легендами и культурными особенностями.



Мы особенно ценим её чуткость к ритму группы: она задавала оптимальный темп, давала возможность сделать фото, задавать вопросы и при этом — держала динамику экскурсии. За эти 2,5 часа мы узнали гораздо больше, чем ожидали.

Кроме,того Ольга дала нашей группе ценные рекомендации по нашему дальнейшему пребыванию в Штирии.

Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет не просто «пройтись по городу», а действительно понять и почувствовать Грац. Спасибо, Ольга, за атмосферу, профессионализм и душевность!