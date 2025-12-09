Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Граце на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по центру величественного Граца Индивидуальная экскурсия по Грацу подарит незабываемые впечатления. Погрузитесь в историю и современность, открывая для себя тайны и легенды старого города €150 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Замковая гора Шлоссберг и её секреты Погрузитесь в историю Граца на Замковой горе. Уникальные виды, старинные башни и захватывающие легенды ждут вас €160 за всё до 10 чел. Пешая 1 час Индивидуальная Пощёчина Наполеону и Русские ступени Погрузитесь в историю Граца на прогулке по горе Шлоссберг. Откройте тайны крепости, не сдавшейся Наполеону, и насладитесь видами с высоты Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо... €150 за всё до 30 чел. Другие экскурсии Граца

