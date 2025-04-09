Индивидуальная
до 10 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Полюбоваться Грацем с высоты и исследовать историю старинной крепости
9 апр в 12:00
10 апр в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Подняться на старинные башни, полюбоваться панорамой Граца и услышать легенды крепости
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
Завтра в 09:00
9 апр в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Насладиться неспешным ритмом маленькой Европы от Ландхауса до Кунстхауса
9 апр в 08:00
10 апр в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
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