Экскурсии выходного дня в Граце

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Граце на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомьтесь, Грац
Пешая
14 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Грац
Увидеть главные достопримечательности и узнать историю второго по величине города Австрии
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Пешая
1 час
Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Подняться на старинные башни, полюбоваться панорамой Граца и услышать легенды крепости
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
150 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    9 января 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Ольга, спасибо за проведенную экскурсию было очень интересно и познавательно.
  • С
    Станислав
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Спасибо. Знакомство с Грацом прошло на высшем уровне. 2 часа для первого знакомства достаточно.
  • Л
    Лариса
    11 октября 2024
    Прогулка по центру величественного Граца
    Большое спасибо Еве за прекрасную экскурсию, нам все очень понравилось,было интересно. Отдельное спасибо за то,что Ева подстроилась под нас и смогла нас встретить,что для нас было важно,так как город мы не знали.
  • Е
    Елена
    1 октября 2024
    Знакомьтесь, Грац
    Хорошая экскурсия, Ольга- прекрасный гид и интересный рассказчик. Посмотрели все главные достопримечательности Граца. Рекомендую.
  • и
    игорь
    18 августа 2023
    Прогулка по центру величественного Граца
    Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж связался с ней заранее,и
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    экскурсовод встретила нас на вокзале. Двухчасовая экскурсия продолжалась около 3 часов, и все время буквально ловили каждое слово. Ева прекрасно знает историю города и чувствуется, что сама получает удовольствие от своей работы и очень любит Грац. Интересно было и нам, взрослым, и детям,сын подросток 14 лет задавал много вопросов и на все получил очень интересные ответы, с фактами, с датами. Очень продуманный маршрут, совершенно не устали и ни минуты не скучали. Евочка, спасибо Вам большое, вы нас влюбили в Грац, всем советуем обращаться к вам, прекрасное знание языка и истории, очень довольны.

    Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой мужБыли с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж
  • N
    Natalia
    24 июня 2023
    Прогулка по центру величественного Граца
    Я рада, что провела очень приятное время в красивом городе Грац с добрым, умным и любящим этот город человеком -
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    с гидом Евой. Сама будучи в прошлом московским экскурсоводом, я смогла оценить ее высокий профессиональный уровень, обширные знания и добрый взгляд на этот чудесный город. Спасибо - гиду Еве и организаторам таких экскурсий, -вы помогаете увидеть красоту мира.

Ответы на вопросы от путешественников по Грацу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Грацу в феврале 2025
Сейчас в Граце в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Граце (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 29 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель