Инсбрук — это архитектурная жемчужина, оправленная в снежное плато и находящаяся в самом сердце нетающих ледников. Город 🏙️ живописно раскинулся в долине у подножия горного хребта Карвендель, поднимающегося стеной с северной стороны города.

Мы пройдемся по извилистым и узким улочкам Старого Города. Средневековые здания со своими узкими эркерами, крытыми галереями и стрельчатыми готическими порталами, сохранились здесь почти в полной целости и сохранности. Ощущение, что Вы попали в сказку или, по меньшей мере, оказались на съемочной площадке фильма по мотивам сказок Андерсена, абсолютно реально.

Мы познакомимся с многочисленными вывесками, многие из которых относятся к 15 веку. Увидим знаменитую золотую крышу, а рядом один из самых красивых 🤩 жилых домов Австрии — Дом Хеблинга. Полюбуемся панорамой северного берега Ина. Осмотрим кафедральный собор Инсбрука — одну из главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️ Тироля. Поклонникам барокко придется по душе его пышный интерьер, но основное сокровище здесь — образ Мадонны с младенцем кисти Лукаса Кранаха Старшего.