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Обзорная экскурсия по Инсбруку

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Вас ждет путешествие в сказочный городок Инсбрук.

Здесь вы сможете прогуляться 👣 по извилистым улочкам Старого Города, полюбоваться живописными видами, а также увидите один из самых красивых 🤩 жилых домов Австрии.
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Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку

Что вы увидите

  • Старый Город
  • Дом Хеблинга
  • Кафедральный собор
Инсбрук — это архитектурная жемчужина, оправленная в снежное плато и находящаяся в самом сердце нетающих ледников. Город 🏙️ живописно раскинулся в долине у подножия горного хребта Карвендель, поднимающегося стеной с северной стороны города.
Мы пройдемся по извилистым и узким улочкам Старого Города. Средневековые здания со своими узкими эркерами, крытыми галереями и стрельчатыми готическими порталами, сохранились здесь почти в полной целости и сохранности. Ощущение, что Вы попали в сказку или, по меньшей мере, оказались на съемочной площадке фильма по мотивам сказок Андерсена, абсолютно реально.
Мы познакомимся с многочисленными вывесками, многие из которых относятся к 15 веку. Увидим знаменитую золотую крышу, а рядом один из самых красивых 🤩 жилых домов Австрии — Дом Хеблинга. Полюбуемся панорамой северного берега Ина. Осмотрим кафедральный собор Инсбрука — одну из главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️ Тироля. Поклонникам барокко придется по душе его пышный интерьер, но основное сокровище здесь — образ Мадонны с младенцем кисти Лукаса Кранаха Старшего.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Обзорная экскурсия по Инсбруку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина П.
Ирина П.
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