Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

Замок Тратцберг — один из самых красивых 🤩 и хорошо сохранившихся замков Тироля возвышается среди леса на 100-метровом горном выступе. Впервые он был упомянут в 1300 году как крепость на границе владений графов фон Андекс с Баварией, однако в 1490 году замок 🏰 сгорел.

В 1499 году богатые братья Тенцль отстроили замок заново в переходном от готики к ренессансу стиле. Затем замком владели семьи Ильзунгов и Фуггеров. До сих пор замок находится в частной собственности, с 19 века замком владеет род графов Энценберг. Несмотря на внешнюю роскошь замок удобен для проживания, он обитаем и сегодня. Сейчас здесь живет семья графа Ульриха Гесс-Энценберга. Именно они провели реставрацию и превратили старинный замок в доступный для туристов музей 🖼 попадает сначала во внутренний двор с аркадами, стены которого украшены фресками в стиле ренессанс.

Роскошно обставлены и внутренние покои замка. Особый интерес представляет Габсбургский зал с 46-ти метровой старинной фреской с портретами всей династии Габсбургов от короля Рудольфа 1 вплоть до внуков кайзера Максимилиана 1. Комната королевы изумляет искусно выполненной деревянной облицовкой и подвесным полотком. Привлекают внимание готическая часовня и оружейная палата с доспехами и оружием. Охотничий зал напоминает об одной из прежних функций замка — здесь, в окрестностях замка, любил охотиться кайзер Максимилиан 1.

В замковом ресторане «Шлоссвирт Тратцберг» гостей ожидает традиционная тирольская кухня 🥧, сад и детская площадка.

Попасть в замок от автомобильной стоянки можно пройдя 20 минут пешком или проехав на минигабаритном поезде 🚂