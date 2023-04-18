Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Тироль и Музей Сваровского
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Что вас ожидает:
- Федеральная Земля Тироль
- Музей Сваровского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Столица Тироля — Инсбрук известен во всем мире, прежде всего, как столица зимнего спорта, здесь дважды проводились Зимние Олимпийские Игры. Сам город, находясь в центре Европы, имеет богатую 800-летнюю историю.
Многовековая традиция императорского дома Габсбургов чувствуется в каждом доме, в знаменитой «Золотой крыше», в королевской резиденции в центре города, в усыпальнице великого императора Максимилиана I и во множестве старинных соборов и музеев.
Недалеко от Инсбрука в городке Ваттенс в подземной пещере каждый день расцветают сказки Хрустальной планеты Сваровского. Здесь можно найти самый большой и самый маленький кристаллы в мире, стену, сделанную из 12 тонн сверкающих хрустальных драгоценных камней. После осмотра, в торговом центре можно приобрести изысканные подарки из хрусталя с серебром и хрустальные сувениры на память. Снаружи находится прекрасный парк для прогулок, игр и открытий, созданный руками многих известных художников.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Зальцбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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