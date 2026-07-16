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Anna Ваш гид в Инсбруке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €23 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇬🇧 🇷🇺 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пришлашаем вас на уникальную дегустацию в средневековом историческом подвале в центре старого города Иннсбрук. Прогуляемся по средневековому центру Инсбрука, узнаем тайны и легенды, которые скрывают его брутальные готические стены. Вздохнем над печальной историей любви кайзера Максимилианна, и узнаем для чего же на самом деле была построена Золотая крыша в центре города. Обзорная экскурсия займет у нас около часа, где вы сможете посетить понравившиеся места, музеи и кафешки, отведать известные дессетры и послушать историю города! Кроме того красивейшие фото-точки смотровые площадки ждут нас на пути! По жеданию вы сможете также подняться на подъемнике Nordkettebahn, чтобы увидеть Альпы и исбрук с высоты 2334 м. Пишите нам заранее и мы с удовольствием спланируем ваш лучший день в Иннсбруке!

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