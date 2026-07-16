Описание экскурсииПришлашаем вас на уникальную дегустацию в средневековом историческом подвале в центре старого города Иннсбрук. Прогуляемся по средневековому центру Инсбрука, узнаем тайны и легенды, которые скрывают его брутальные готические стены. Вздохнем над печальной историей любви кайзера Максимилианна, и узнаем для чего же на самом деле была построена Золотая крыша в центре города. Обзорная экскурсия займет у нас около часа, где вы сможете посетить понравившиеся места, музеи и кафешки, отведать известные дессетры и послушать историю города! Кроме того красивейшие фото-точки смотровые площадки ждут нас на пути! По жеданию вы сможете также подняться на подъемнике Nordkettebahn, чтобы увидеть Альпы и исбрук с высоты 2334 м. Пишите нам заранее и мы с удовольствием спланируем ваш лучший день в Иннсбруке!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыночная площадь
- Средневековый город
- Золотая крыша
- Пожарная башня и ратуша
- Собор Св. Якова
- Смотровые площадки
- Улица Марии Терезии
- Хофбург
- Нордкеттебан
- Кафешки в скусными дессертами
- И многое другое
Что включено
- Ненавязчивая экскурсионная программа, без нудных дат. Только самые интересные истории из жизни Инсбрука и Тироля.
- Дегустация вина
- Трансфер от отеля (при необходимости)
Что не входит в цену
- Обед или ужин
- Кафе
- Входные билеты в любые достопримесательности по вашему желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Rennweg 2, Innsbruck
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Инсбрука
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Инсбруку»
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Начало: Из отеля любого города Тироля
18 июл в 09:30
19 июл в 09:30
от €620 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Посетите музей «Кристаллические миры Swarovski» в окрестностях Инсбрука и узнайте историю бренда, насладитесь уникальными инсталляциями и тирольскими легендами
Начало: Музей Сваровски
Завтра в 11:30
18 июл в 11:30
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Инсбруке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
18 июл в 00:00
от €25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Расписание: ежедневно
€500 за всё до 20 чел.
€23 за экскурсию