Поможем вам добраться до горнолыжного курорта Австрии из аэропорта или города Инсбрук и обратно.
По пути расскажем много полезной и интересной информации по вашим запросам, подскажем что, где и как лучше сделать/купить/найти и прочее.
Можем сделать остановку бесплатно в магазине или там, где потребуется.
По территории Австрии в машине действует WI-FI.
Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек! Укажите кол-во в заявке для индивидуального расчета.
Что входит
- Предоплата за трансфер. Полную стоимость уточняйте в заявке исходя из места назначения!
- Трансфер, интересные истории из жизни Тироля, при необходимости закажем СИМ-карту, и остановимся в нужном месте.
- Перевоз багажа, лыж и детских сидений.
- WI-FI
Начало
🚩 Fürstenweg 180, 6020 Innsbruck
Выберите дату для поездки
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Anna B.
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Anna B. проводит ещё 5 экскурсий
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