Anna B. проводит ещё 5 экскурсий

Поможем вам добраться до горнолыжного курорта Австрии из аэропорта или города Инсбрук и обратно.

​По пути расскажем много полезной и интересной информации по вашим запросам, подскажем что, где и как лучше сделать/купить/найти и прочее.

Можем сделать остановку бесплатно в магазине или там, где потребуется.

По территории Австрии в машине действует WI-FI.

Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек! Укажите кол-во в заявке для индивидуального расчета.