  1. Австрия
  2. Экскурсии

Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии

Anna B.
Anna B. – Гид из Инсбрука
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €100 за человека

    Заказать трансфер
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
Поможем вам добраться до горнолыжного курорта Австрии из аэропорта или города Инсбрук и обратно.
​По пути расскажем много полезной и интересной информации по вашим запросам, подскажем что, где и как лучше сделать/купить/найти и прочее.
Можем сделать остановку бесплатно в магазине или там, где потребуется.
По территории Австрии в машине действует WI-FI.
Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек! Укажите кол-во в заявке для индивидуального расчета.
Что входит
  • Предоплата за трансфер. Полную стоимость уточняйте в заявке исходя из места назначения!
  • Трансфер, интересные истории из жизни Тироля, при необходимости закажем СИМ-карту, и остановимся в нужном месте.
  • Перевоз багажа, лыж и детских сидений.
  • WI-FI
Начало
🚩 Fürstenweg 180, 6020 Innsbruck
Место завершения
🏁 Отель

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna B.
Anna B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Anna B. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
235
8 часов
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
8 отзывов
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
80
2 часа
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
200
8 часов
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Тирольские йодли, танцы, музыка
30
3 часа
Тирольские йодли, танцы, музыка
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
130
2 часа
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски

Еще несколько необычных экскурсий в Инсбруке

В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
От 285
7 часов
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
2 отзыва
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
От 144
2.5 часа
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Замок Амбрас
150
2 часа
Замок Амбрас
Экскурсия по городу Халь
163
2 часа
Экскурсия по городу Халь
Замок Тратцберг
150
2 часа
Замок Тратцберг
Кристальные миры Сваровски
150
2 часа
Кристальные миры Сваровски