Прогуляйтесь по уютному альпийскому городу Инсбрук, сделайте незабываемые фотографии в лучших фото-локация, и отведайте вкуснейшие дессерты Австрии.

Вас ждет: Рыночная площадь с открыточным видом на цветные домики и горный массив Нордкетте, крепость Оттобург, императорский дворец Хофбург и многие другие достопримечательности Инсбрука. Вы увидите необычную Золотую крышу, заберетесь на Смотровую башню и полакомитесь десертами в кафе Захер. В заключение прогулки полюбуетесь видами на город с панорамной смотровой площадки!

Вы услышите и узнаете:

Историю любви Максимилиана и секрет «Золотой крыши»;

Легенду торта «Захер»;

Где приобрести местные сыры, и тирольские деликатесы;

В каких кафешках и ресторанах вкусно поесть;

Где лучше всего сфотографироваться для инстаграма и не не только;

Что еще посетить во время пребывания в Инсбруке и Тироле;

Как сэкономить на входных билетах;

А также вы поднимитесь на 2 панорамных площадки, и насладитесь самыми живописными видами Альп и крыш города!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).