Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе

Инсбрук с аудиоэкскурсией

Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе

Что вас ожидает 🤩

  • Рыночная площадь
  • Крепость Оттобург и традиционный тирольский ресторан
  • Золотая крыша
  • Зефирный дом Геблинга
  • Смотровая башня с панорамным видом на крыши Инсбрука
  • Собор Святого Якова с чудодейственной Иконой Девы Марии
  • Императорский дворец Хофбург
  • Церковь Хофкирхе с пустующей могилой Максимилиана
  • Футуристический подъемник Нордкеттебан по проекту Захи Хадид
  • Улица Марии Терезии — Инсбрукский Арбат
  • Магазин Сваровски
  • Трамплин Бергизель, построенный по проекту Захи Хадид
  • Панорамная смотровая площадка
Прогуляйтесь по уютному альпийскому городу Инсбрук, сделайте незабываемые фотографии в лучших фото-локация, и отведайте вкуснейшие дессерты Австрии.
Вас ждет: Рыночная площадь с открыточным видом на цветные домики и горный массив Нордкетте, крепость Оттобург, императорский дворец Хофбург и многие другие достопримечательности Инсбрука. Вы увидите необычную Золотую крышу, заберетесь на Смотровую башню и полакомитесь десертами в кафе Захер. В заключение прогулки полюбуетесь видами на город с панорамной смотровой площадки!

Вы услышите и узнаете:

  • Историю любви Максимилиана и секрет «Золотой крыши»;
  • Легенду торта «Захер»;
  • Где приобрести местные сыры, и тирольские деликатесы;
  • В каких кафешках и ресторанах вкусно поесть;
  • Где лучше всего сфотографироваться для инстаграма и не не только;
  • Что еще посетить во время пребывания в Инсбруке и Тироле;
  • Как сэкономить на входных билетах;
А также вы поднимитесь на 2 панорамных площадки, и насладитесь самыми живописными видами Альп и крыш города!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации кафе и ресторанов, в которые можно заглянуть по пути
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Innrain 4)
Завершение: Maria-Theresien-Straße 18
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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