Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

Дворец Хофбург — третье по исторической значимости здание Австрии. Великолепное сооружение в стиле придворного венского рококо, творение выдающихся мастеров 18 века Йохана Мартина Гумпа, Константина Вальтера и Николауса Пакасси. Строительство дворца начал еще в 15 веке эрцгерцог Сигмунд Богатый, а завершила императрица Мария-Терезия. На фоне северной горной цепи Карвендель дворец смотрится особенно величественно. Инсбрукский Хофбург называют «маленьким альпийским Шенбрунном». Главной достопримечательностью 🏛️ дворца является фамильный зал с портретной галереей. Его площадь 400 кв. м. Живописно расписанный плафон в аллегоричсекой форме раскрывает тему рождения нового габсбургко-лотарингского дома. Во дворце представлены камерные интерьеры с изразцовыми печами и стенами, украшенными ярким шелком. Это апартаменты, в которых останавливалась Елизавета Австрийская (Сисси) во время своего пребывания в Инсбруке. Обращает на себя внимание мебель того времени, фарфор и множество других экспонатов. Дворец поражает нас своим величием, красотой и совершенством.