Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

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Императорская резиденция – дворец Хофбург

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Инсбрукский Хофбург называют «маленьким альпийским Шенбрунном».

Его интерьеры и внешний вид на фоне величественных гор ⛰️ поражают своей роскошью и изяществом.

Мы зайдем внутрь, чтобы увидеть апартаменты Марии Терезии и те, в которых принцесса Сисси останавливалась во время своих визитов в Инсбрук.

Вы познакомитесь с историей 📖 тирольской резиденции Габсбургов, принадлежавшей этой династии более 450 лет.
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Императорская резиденция – дворец Хофбург
Императорская резиденция – дворец Хофбург
Дворец Хофбург — третье по исторической значимости здание Австрии. Великолепное сооружение в стиле придворного венского рококо, творение выдающихся мастеров 18 века Йохана Мартина Гумпа, Константина Вальтера и Николауса Пакасси. Строительство дворца начал еще в 15 веке эрцгерцог Сигмунд Богатый, а завершила императрица Мария-Терезия. На фоне северной горной цепи Карвендель дворец смотрится особенно величественно. Инсбрукский Хофбург называют «маленьким альпийским Шенбрунном». Главной достопримечательностью 🏛️ дворца является фамильный зал с портретной галереей. Его площадь 400 кв. м. Живописно расписанный плафон в аллегоричсекой форме раскрывает тему рождения нового габсбургко-лотарингского дома. Во дворце представлены камерные интерьеры с изразцовыми печами и стенами, украшенными ярким шелком. Это апартаменты, в которых останавливалась Елизавета Австрийская (Сисси) во время своего пребывания в Инсбруке. Обращает на себя внимание мебель того времени, фарфор и множество других экспонатов. Дворец поражает нас своим величием, красотой и совершенством.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Императорская резиденция – дворец Хофбург
Императорская резиденция – дворец Хофбург
Императорская резиденция – дворец Хофбург

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Ирина П.
Ирина П.
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