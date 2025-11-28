2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться альпийскими пейзажами, комфортной погодой и красотой природы.

Дороги из Тироля в Баварию славятся своими живописными маршрутами.Во время этой индивидуальной экскурсии вы сможете насладиться альпийскими пейзажами, увидеть высочайшую гору Германии и пройти по самому высокому в мире тибетскому

мосту. В Швангау вас ждут замки Людвига Баварского, где вы узнаете о жизни загадочного короля и его грандиозных проектах. Также предусмотрен отдых на озере и дегустация баварского пива. Экскурсия начинается в Инсбруке и включает остановки для фотографий и кофе-пауз

Описание экскурсии

Волшебные альпийские пейзажи

По пути вы увидите самую высокую гору Германии, Цугшпитце, и сможете сфотографироваться на ее фоне. А также взглянете на самый длинный в мире мост тибетского типа, перекинутый прямо над дорогой. На обратном пути вы даже сможете пройтись по нему, если захочется немного пощекотать нервы, ведь дно у него прозрачное! Все время вас будут сопровождать непревзойденные альпийские виды «как с картинки» и нескучные беседы о жизни в Австрии глазами местных — поговорим о мигрантах, уровне жизни, школьном образовании и многом другом.

«Лебединая деревня» Швангау и замки Людвига Баварского

Прибыв на место, вы отправитесь исследовать сказочные Хоэншвангау и Нойшванштайн. Я расскажу о нетривиальной личности Людвига Баварского и поделюсь рассказами местных жителей, которые обычно обходят стороной. Вы узнаете, как на самом деле относились к королю баварцы, услышите романтическую и печальную историю отношений с Софией Баварской и откроете версии загадочной гибели правителя. Поговорим о том, как «никому не нужные замки» превратились в сверхприбыльный туристический бизнес региона и куда идет часть денег, вырученных от продажи входных билетов.

Отдых на озере и баварская пивоварня

Кроме того, вы сможете искупаться или покататься на катамаране/лодочке по местному озеру. Также я покажу самые красивые и скрытые фотоместа, чтобы вы пополнили свою коллекцию редким снимками. А на обратном пути мы сможем заехать в пивоварню, где вы отведаете отличного пива и попробуете традиционные блюда баварской кухни.

Организационные детали

Если вы на своей машине, экскурсия будет стоить 250 €

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В цену включен трансфер из Инсбруке. За доплату мы можем встретить вас в Китцбуэле, Майрхофене или любом другом городе Тироля, а после экскурсии привезти обратно. Подробности уточняйте в переписке

Время в пути до замка составит около 1,5 часа, с остановками и кофе-паузой (по желанию) — около 2-2,5 часов

Посещение замков

Обратите внимание : билеты в замки оплачиваются дополнительно и по желанию (можно и не посещать, а лишь наслаждаться красотами и делать фотографии). В замках экскурсия проводится только гидами замка с аудиогидом на русском языке (или любом другом языке).

: билеты в замки (можно и не посещать, а лишь наслаждаться красотами и делать фотографии). В замках экскурсия проводится только гидами замка с аудиогидом на русском языке (или любом другом языке). Для вашего удобства я забронирую билеты в замки заранее, чтобы вам не пришлось стоять в очередях, и постараюсь провести маршрутом, где будет поменьше туристов

Дополнительные расходы