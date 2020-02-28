2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебные альпийские пейзажи

По пути вы увидите самую высокую гору Германии, Цугшпитце, и сможете сфотографироваться на ее фоне. А также взглянете на самый длинный в мире мост тибетского типа, перекинутый прямо над дорогой. На обратном пути вы даже сможете пройтись по нему, если захочется немного пощекотать нервы, ведь дно у него прозрачное! Все время вас будут сопровождать непревзойденные альпийские виды «как с картинки» и нескучные беседы о жизни в Австрии глазами местных — поговорим о мигрантах, уровне жизни, школьном образовании и многом другом.

«Лебединая деревня» Швангау и замки Людвига Баварского

Прибыв на место, вы отправитесь исследовать сказочные Хоэншвангау и Нойшванштайн. Я расскажу о нетривиальной личности Людвига Баварского и поделюсь рассказами местных жителей, которые обычно обходят стороной. Вы узнаете, как на самом деле относились к королю баварцы, услышите романтическую и печальную историю отношений с Софией Баварской и откроете версии загадочной гибели правителя. Поговорим о том, как «никому не нужные замки» превратились в сверхприбыльный туристический бизнес региона и куда идет часть денег, вырученных от продажи входных билетов.

Отдых на озере и баварская пивоварня

Кроме того, вы сможете искупаться или покататься на катамаране/лодочке по местному озеру. Также я покажу самые красивые и скрытые фотоместа, чтобы вы пополнили свою коллекцию редким снимками. А на обратном пути мы сможем заехать в пивоварню, где вы отведаете отличного пива и попробуете традиционные блюда баварской кухни.