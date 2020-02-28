2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке

Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня

Анна
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Анна – представитель гидов
Дороги из Тироля в Баварию — одни из самых ярких маршрутов к знаменитому замку.

Вы оцените горно-альпийские пейзажи, пройдете по самому высокому в мире «тибетскому» мосту и увидите высочайшую гору Германии.

Узнаете о жизни загадочного короля и его грандиозных проектах.

А также отдохнете на озере и отведаете отличного баварского пива.
От 285 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча из отеля любого города Тироля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке

Что вас ожидает

Волшебные альпийские пейзажи
По пути вы увидите самую высокую гору Германии, Цугшпитце, и сможете сфотографироваться на ее фоне. А также взглянете на самый длинный в мире мост тибетского типа, перекинутый прямо над дорогой. На обратном пути вы даже сможете пройтись по нему, если захочется немного пощекотать нервы, ведь дно у него прозрачное! Все время вас будут сопровождать непревзойденные альпийские виды «как с картинки» и нескучные беседы о жизни в Австрии глазами местных — поговорим о мигрантах, уровне жизни, школьном образовании и многом другом.

«Лебединая деревня» Швангау и замки Людвига Баварского
Прибыв на место, вы отправитесь исследовать сказочные Хоэншвангау и Нойшванштайн. Я расскажу о нетривиальной личности Людвига Баварского и поделюсь рассказами местных жителей, которые обычно обходят стороной. Вы узнаете, как на самом деле относились к королю баварцы, услышите романтическую и печальную историю отношений с Софией Баварской и откроете версии загадочной гибели правителя. Поговорим о том, как «никому не нужные замки» превратились в сверхприбыльный туристический бизнес региона и куда идет часть денег, вырученных от продажи входных билетов.

Отдых на озере и баварская пивоварня
Кроме того, вы сможете искупаться или покататься на катамаране/лодочке по местному озеру. Также я покажу самые красивые и скрытые фотоместа, чтобы вы пополнили свою коллекцию редким снимками. А на обратном пути мы сможем заехать в пивоварню, где вы отведаете отличного пива и попробуете традиционные блюда баварской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы встретим вас в Инсбруке, Китцбуэле, Майрхофене или любом другом городе Тироля. И после экскурсии отвезем обратно.
  • Время в пути до замка составит около 1,5 часа, с остановками и кофе-паузой (по желанию) — около 2-2,5 часов.
  • Обратите внимание: билеты в замки оплачиваются дополнительно и по желанию (можно и не посещать, а лишь наслаждаться красотами и делать фотографии). В замках экскурсия проводится только гидами замка с аудиогидом на русском языке (или любом другом языке).
  • Для вашего удобства я забронирую билеты в замки заранее, чтобы вам не пришлось стоять в очередях, и постараюсь провести маршрутом, где будет поменьше туристов.
  • Стоимость билета в Нойшванштайн с бронью — 15,5 евро/взрослого, 2,5 евро/ребенка (до 18 лет).
  • Стоимость билетов в 2 замка (Нойшванштайн, Хоэншангау) с бронью — 27,5 евро/взрослого, 2,5 евро/ребенка (до 18 лет).
  • Стоимость билета на подвесной мост: 8 евро.
  • Подъемник — 6 евро (можно подняться и пешком).
  • Также в стоимость экскурсии не входит питание (пивоварня, кофе-паузы).
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из отеля любого города Тироля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место!
Этот чудесный замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике.внутри показывают несколько комнат с аудиогидом.очень интересные экспонаты!!! Настенные росписи просто поражают!
Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка.
Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии!
Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени!
Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках!
Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы!!
Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом!!
Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину!!
Спасибо! Спасибо!
19 февраля 2020
Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие!
Отлично провели время ))
Побывали в сказке.

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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