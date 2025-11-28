2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Дороги из Тироля в Баварию славятся своими живописными маршрутами.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы сможете насладиться альпийскими пейзажами, увидеть высочайшую гору Германии и пройти по самому высокому в мире тибетскому читать дальшеуменьшить
мосту.
В Швангау вас ждут замки Людвига Баварского, где вы узнаете о жизни загадочного короля и его грандиозных проектах. Также предусмотрен отдых на озере и дегустация баварского пива. Экскурсия начинается в Инсбруке и включает остановки для фотографий и кофе-пауз
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться альпийскими пейзажами, комфортной погодой и красотой природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нойшванштайн
Хоэншвангау
Цугшпитце
Тибетский мост
Описание экскурсии
Волшебные альпийские пейзажи
По пути вы увидите самую высокую гору Германии, Цугшпитце, и сможете сфотографироваться на ее фоне. А также взглянете на самый длинный в мире мост тибетского типа, перекинутый прямо над дорогой. На обратном пути вы даже сможете пройтись по нему, если захочется немного пощекотать нервы, ведь дно у него прозрачное! Все время вас будут сопровождать непревзойденные альпийские виды «как с картинки» и нескучные беседы о жизни в Австрии глазами местных — поговорим о мигрантах, уровне жизни, школьном образовании и многом другом.
«Лебединая деревня» Швангау и замки Людвига Баварского
Прибыв на место, вы отправитесь исследовать сказочные Хоэншвангау и Нойшванштайн. Я расскажу о нетривиальной личности Людвига Баварского и поделюсь рассказами местных жителей, которые обычно обходят стороной. Вы узнаете, как на самом деле относились к королю баварцы, услышите романтическую и печальную историю отношений с Софией Баварской и откроете версии загадочной гибели правителя. Поговорим о том, как «никому не нужные замки» превратились в сверхприбыльный туристический бизнес региона и куда идет часть денег, вырученных от продажи входных билетов.
Отдых на озере и баварская пивоварня
Кроме того, вы сможете искупаться или покататься на катамаране/лодочке по местному озеру. Также я покажу самые красивые и скрытые фотоместа, чтобы вы пополнили свою коллекцию редким снимками. А на обратном пути мы сможем заехать в пивоварню, где вы отведаете отличного пива и попробуете традиционные блюда баварской кухни.
Организационные детали
Если вы на своей машине, экскурсия будет стоить 250 €
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В цену включен трансфер из Инсбруке. За доплату мы можем встретить вас в Китцбуэле, Майрхофене или любом другом городе Тироля, а после экскурсии привезти обратно. Подробности уточняйте в переписке
Время в пути до замка составит около 1,5 часа, с остановками и кофе-паузой (по желанию) — около 2-2,5 часов
Посещение замков
Обратите внимание: билеты в замки оплачиваются дополнительно и по желанию (можно и не посещать, а лишь наслаждаться красотами и делать фотографии). В замках экскурсия проводится только гидами замка с аудиогидом на русском языке (или любом другом языке).
Для вашего удобства я забронирую билеты в замки заранее, чтобы вам не пришлось стоять в очередях, и постараюсь провести маршрутом, где будет поменьше туристов
Дополнительные расходы
Стоимость билета в Нойшванштайн с бронью — 23,5 евро/взрослого, 2,5 евро/ребенка (до 18 лет)
Стоимость билетов в 2 замка (Нойшванштайн, Хоэншангау) с бронью — 27,5 евро/взрослого, 2,5 евро/ребенка (до 18 лет)
Стоимость билета на подвесной мост: 8 евро
Подъемник — 6 евро (можно подняться и пешком)
Также в стоимость экскурсии не входит питание (пивоварня, кофе-паузы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля любого города Тироля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Инсбруке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 126 туристов
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я читать дальшеуменьшить
работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда. И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
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Махмуд
Замок Нойшванштайн самое интересное и красивое в Баварии. Гид Анна прекрасно знает историю, отлично водит машину, интересно рассказывает. Однозначно рекомендую.
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Т
Татьяна
27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место! Этот чудесный замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице читать дальшеуменьшить
и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты!!! Настенные росписи просто поражают! Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка. Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии! Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени! Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках! Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы!! Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом!! Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину!! Спасибо! Спасибо!
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Валентин
Мы были на экскурсии из Инсбрука в Баварию, замок Нойшванштайн 19 июля. Гид Марин организовал нам на мерседесе прекрасную экскурсию! Очень умело и профессионально рассказал и показал все красоты Баварии и замков. Очень позитивный и веселый человек! Много рассказывал и показывал! Помог организовать обед в баварской пивоварне! Спасибо Марин!
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В
Влада
Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие! Отлично провели время)) Побывали в сказке.
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Е
Евгений
Путешествие полностью оправдало ожидания.
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