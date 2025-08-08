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Пешие экскурсии-прогулки в Инсбруке с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Инсбруке на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Пешая
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Иннрайн 4)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€27 за человека
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Кристаллвельтен-Штрасе 1, 6112 Ватенс, Австрия
Расписание: ежедневно
€180 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€23 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Экскурсия понравилась, понятные локации, интересные факты. Но, как, и в предыдущем отзыве, хочется отметить, что было бы неплохо немного обновить
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информацию. Кафе Захер мы там не нашли. А в остальном всё очень понравилось. Ещё один неприятный момент- в рекламе была указана стоимость экскурсии 25 евро, но в итоге сняли 29, не очень профессионально.

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Е
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Было здорово!
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Всего 2 отзыва в Инсбруке в категории "Пешеходные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Пешеходные»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе;
  2. Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски;
  3. Обзорная экскурсия по Инсбруку.
Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июле 2026
Сейчас в Инсбруке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 180. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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