Фотопрогулка
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Иннрайн 4)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€27 за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Кристаллвельтен-Штрасе 1, 6112 Ватенс, Австрия
Расписание: ежедневно
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€23 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия понравилась, понятные локации, интересные факты. Но, как, и в предыдущем отзыве, хочется отметить, что было бы неплохо немного обновить
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Всего 2 отзыва в Инсбруке в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июле 2026
Сейчас в Инсбруке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 180. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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