Возможно, вы уже посмотрели известный фильм 🎥 «Людвиг Баварский», вышедший в 2012 году, возможно, вы уже видели этот замок 🏰 как кулисы ко множеству Мультфильмов (Дисней Ленд) и компьютерных игр и прочее, а, может быть, вы только слышали об этом прекрасном строении слегка сумасбродного короля Баварии!

В любом случае увидеть «в живую» это чудо сказочное творение — Замок Нойшванштайн — заветная мечта многих туристов и любителей истории 📖. Кроме того Замок расположен недалеко от красивейшего озера, которое вдохновило Чайковского на написание «Лебединое озеро». Все здесь прекрасно, кроме загадочной истории самого Людвика II. Возможна поездка в Нойшванштайн хоть немного приоткроет для вас завесу этой тайны…

А по пути в Нойшванштайн мы проедим с Вами также самую высокую гору Германии — Цугшпитце (2962 м. ), необычную крепость Ehernberg и самый длинный в мире (согласно книге рекордов Гинесса) подвесной мост в стиле Тибетских мостов. Подняться на мост, пройтись над пропастью и немного «пощекотать себе нервы» 😃 можно за 8 евро/чел.