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Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля

5
8 отзывов
Anna B.
Anna B. – Гид из Инсбрука
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
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Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля

Что вы увидите

  • Замок Нойшванштайн
  • Замок Хоэншвангау
  • Альпийское Озеро
  • Подвесной мост 172
  • Крепость Ehernberg
  • Самую высокую гору Германии Цугшпитце
Возможно, вы уже посмотрели известный фильм 🎥 «Людвиг Баварский», вышедший в 2012 году, возможно, вы уже видели этот замок 🏰 как кулисы ко множеству Мультфильмов (Дисней Ленд) и компьютерных игр и прочее, а, может быть, вы только слышали об этом прекрасном строении слегка сумасбродного короля Баварии!
В любом случае увидеть «в живую» это чудо сказочное творение — Замок Нойшванштайн — заветная мечта многих туристов и любителей истории 📖. Кроме того Замок расположен недалеко от красивейшего озера, которое вдохновило Чайковского на написание «Лебединое озеро». Все здесь прекрасно, кроме загадочной истории самого Людвика II. Возможна поездка в Нойшванштайн хоть немного приоткроет для вас завесу этой тайны…
А по пути в Нойшванштайн мы проедим с Вами также самую высокую гору Германии — Цугшпитце (2962 м. ), необычную крепость Ehernberg и самый длинный в мире (согласно книге рекордов Гинесса) подвесной мост в стиле Тибетских мостов. Подняться на мост, пройтись над пропастью и немного «пощекотать себе нервы» 😃 можно за 8 евро/чел.
Что входит
  • Поездка до замка Нойшванштайн и обратно
  • Экскурсия по Замковой территории (Альпийское озеро, мост Марии, замок Хохеншвангау).
Что не входит
  • Входные билеты с аудиогидом на русском языке в замок Нойшванштайн (15 евро/ взрослый)
  • Входные билеты в замок Хохеншвангау, Музей Баварских Королей, Подвесной мост
  • Питание
Начало
🚩 от отеля
Место завершения
🏁 у отеля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Anna B.
Anna B.
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8 отзывов оставили туристы

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