Индивидуальная
до 7 чел.
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Начало: Из отеля любого города Тироля
«А на обратном пути мы сможем заехать в пивоварню, где вы отведаете отличного пива и попробуете традиционные блюда баварской кухни»
21 янв в 10:30
22 янв в 09:30
от €555 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Innrain 4)
«Вы увидите необычную Золотую крышу, заберетесь на Смотровую башню и полакомитесь десертами в кафе Захер»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€27 за человека
Индивидуальная
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
«Далее вам ожидает дегустация сыра в дегустационном зале»
Расписание: ежедневно
€200 за человека
Экскурсия понравилась, понятные локации, интересные факты. Но, как, и в предыдущем отзыве, хочется отметить, что было бы неплохо немного обновить
