Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

Сегодня в хозяйстве на 7 га растут земляника, малина, смородина, крыжовник, ежевика, киви, черника… Объем урожая составляет 50 тонн. Мы увидим процесс дистилляции, посетим фруктовые сады. Узнаем сколько любви и труда вкладывается в эти напитки. При переработке самым главным условием является сохранение высокого качества продукции. Философия семьи Маир заключается в том, чтобы донести до потребителя свежесть фруктов 🍎 и ягод, собранных вручную в собственных садах. В этой продукции нет никаких ароматизаторов и красителей — это полное табу. Семья Маир предлагает нам не только шнапсы и ликеры, а также фруктовые чаи, ликеры, соки, мармелады и даже игристые вина.