Приглашаем вас посетить удивительный мир Музея Сваровски и послушать захватывающую историю 📖 о становление и развитии компании начиная с 1985 года до наших дней! Вы узнаете много интересного из жизни Сваровски от человека, который лично работал в компании и знает ее изнутри.

Кроме того, вы посетите необычные пещеры Великана, где находятся сокровищницы — результаты творчества скульпторов, художников и дизайнеров со всего мира, которые воплотили свое представление о сущности Кристаллов Сваровски в удивительных произведениях искусства. Здесь даже представлены работы российской команды Blue Noses из Новосибирска. как вы думаете что могли сотворить россияне из Кристаллов Сваровски?

Обязательно возьмите с собой детей, потому что внутри «Головы Великана» они почувствуют себя как герои «Алисы в Стране Чудес»! А после экскурсии 🧭, дети смогут дать родителям отдохнуть и провести пару часов в детской игровой башне, где есть веревочные лестницы, горки, батут и многое другое.

А в завершение мы прогуляемся вокруг «Лебединого озера», покрытого кристальными облаками Сваровски! И при желании сможем перекусить в ресторане высокой кухни 🥧 «Даниел». названого так по имени основателя компании. но об этом мы поговорим на экскурсии😉!