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Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски

Anna B.
Anna B. – Гид из Инсбрука
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
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Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски

Что вы увидите

  • Голова Великана Сваровски
  • Лебединое Озеро с кристальными облаками
  • Детская развлекательная башня
  • Объекты современных скульпторов и дизайнеров
  • Главный офис компании
Приглашаем вас посетить удивительный мир Музея Сваровски и послушать захватывающую историю 📖 о становление и развитии компании начиная с 1985 года до наших дней! Вы узнаете много интересного из жизни Сваровски от человека, который лично работал в компании и знает ее изнутри.
Кроме того, вы посетите необычные пещеры Великана, где находятся сокровищницы — результаты творчества скульпторов, художников и дизайнеров со всего мира, которые воплотили свое представление о сущности Кристаллов Сваровски в удивительных произведениях искусства. Здесь даже представлены работы российской команды Blue Noses из Новосибирска. как вы думаете что могли сотворить россияне из Кристаллов Сваровски?
Обязательно возьмите с собой детей, потому что внутри «Головы Великана» они почувствуют себя как герои «Алисы в Стране Чудес»! А после экскурсии 🧭, дети смогут дать родителям отдохнуть и провести пару часов в детской игровой башне, где есть веревочные лестницы, горки, батут и многое другое.
А в завершение мы прогуляемся вокруг «Лебединого озера», покрытого кристальными облаками Сваровски! И при желании сможем перекусить в ресторане высокой кухни 🥧 «Даниел». названого так по имени основателя компании. но об этом мы поговорим на экскурсии😉!
Что входит
  • Экскурсия по Музею Сваровски и в Парке Сваровски
  • Консультирование и помощь с переводом при покупках в магазине Сваровски по необходимости
  • Скидка на входные билеты
Что не входит
  • Входные билеты
  • Трансфер от отеля
  • Обед в ресторане
  • Экскурсия в Инсбрук
Начало
🚩 Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Österreich
Место завершения
🏁 Swarovski Kristallwelten, Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Österreich
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Anna B.
Anna B.
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