Вас ожидает посещение традиционных семейных сыроварней, успешно внедривших современные технологии биопроизводства в традиционное ремесло.

Вы посетите погреба, где хранится и выращивается сыр (более 10 000 шайб сыра). Далее вам ожидает дегустация сыра в дегустационном зале. История 📖 семейного предприятия, особенности производства, хранения, употребления сыра.

Благодаря этой экскурсии 🧭 вы узнаете, как отличать благородные сорта сыра, выбирать качественный сыр в магазине, познаете вкус лучших тирольских сыров.

В зависимости от времени работы в экскурсию ⛳ включено посещение 2 или 3-х сыроварней.

Дегустация будет проходить в стеклянном смотровом зале в скале, где хранится сыр. Вы сможете непосредственно наблюдать за процессом хранения/переворачивания сыра.