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Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля

Anna B.
Anna B. – Гид из Инсбрука
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €80 за экскурсию

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Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля

Что вы увидите

  • Тирольские долины
  • коровы
  • сельское хозяйство
  • много... очень много сыра!
Вас ожидает посещение традиционных семейных сыроварней, успешно внедривших современные технологии биопроизводства в традиционное ремесло.
Вы посетите погреба, где хранится и выращивается сыр (более 10 000 шайб сыра). Далее вам ожидает дегустация сыра в дегустационном зале. История 📖 семейного предприятия, особенности производства, хранения, употребления сыра.
Благодаря этой экскурсии 🧭 вы узнаете, как отличать благородные сорта сыра, выбирать качественный сыр в магазине, познаете вкус лучших тирольских сыров.
В зависимости от времени работы в экскурсию ⛳ включено посещение 2 или 3-х сыроварней.
Дегустация будет проходить в стеклянном смотровом зале в скале, где хранится сыр. Вы сможете непосредственно наблюдать за процессом хранения/переворачивания сыра.
Что входит
  • Трансфер отель - Сыроварня - отель
  • Экскурсионная программа
  • Дегустация сыров
  • Сопровождение и перевод в течение всей поездки
Что не входит
  • Вы можете приобрести любые понравившиеся сорта сыра
  • альпийских фермерских продуктов(йогурта, молока, меда, домашних колбас) и прочее.
Начало
🚩 от отеля
Место завершения
🏁 Отель
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna B.
Anna B.
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