Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

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Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Приглашаю вас отправиться в горное путешествие в окрестностях Инсбрука, во время которого мы поднимемся на сверхсовременном подъемнике Хунгербургбан к Альпийскому зоопарку — самому высокогорному зоопарку в Европе.

А затем поднимемся на канатной дороге к живописной вершине Зеегрубе на высоту 2 256 метров всего за 20 минут и полюбуемся на захватывающую панораму тирольских гор ⛰️.
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Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Сверхсовременный фуникулер 🚠 Hungerburgbahn, а далее канатные дороги Seegrubenbahn и Hafelekarbahn доставят Вас из центра города на высоту 2 256 метров всего за 20 минут. Четыре станции фуникулера выполнены по проекту архитектора Захи Хадид в виде глыб натурального льда. В нескольких шагах от Старого Города, около Дворца Конгрессов, начинается захватывающее путешествие. Вы сядете в вагон длиной 18 м и шириной 2, 5 м и покатите со скоростью 10 м/с в первый туннель до следующей станции. Одна из станций Alpenzoo — Альпийский зоопарк. Эта станция поднимается к небу на высоту шестиэтажного дома. Отсюда Вы можете попасть прямо в Альпийский зоопарк, самый «высокий» зоопарк Европы, который насчитывает более 150 видов альпийской фауны. Здесь представлена вся фауна Альп. А на самой вершине «за облаками» уютные рестораны предложат Вам первоклассную тирольскую кухню 🥧. И в культурном плане Северный парк 🌳 также может Вам предложить Вам чудесные пейзажи, которые служили открытой съемочной площадкой для многих легендарных фильмов.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Вершина Зеегрубе — Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк

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Ирина П.
Ирина П.
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