Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

Сверхсовременный фуникулер 🚠 Hungerburgbahn, а далее канатные дороги Seegrubenbahn и Hafelekarbahn доставят Вас из центра города на высоту 2 256 метров всего за 20 минут. Четыре станции фуникулера выполнены по проекту архитектора Захи Хадид в виде глыб натурального льда. В нескольких шагах от Старого Города, около Дворца Конгрессов, начинается захватывающее путешествие. Вы сядете в вагон длиной 18 м и шириной 2, 5 м и покатите со скоростью 10 м/с в первый туннель до следующей станции. Одна из станций Alpenzoo — Альпийский зоопарк. Эта станция поднимается к небу на высоту шестиэтажного дома. Отсюда Вы можете попасть прямо в Альпийский зоопарк, самый «высокий» зоопарк Европы, который насчитывает более 150 видов альпийской фауны. Здесь представлена вся фауна Альп. А на самой вершине «за облаками» уютные рестораны предложат Вам первоклассную тирольскую кухню 🥧. И в культурном плане Северный парк 🌳 также может Вам предложить Вам чудесные пейзажи, которые служили открытой съемочной площадкой для многих легендарных фильмов.