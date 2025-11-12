Венский музей истории искусств - это место, где каждый найдёт что-то для себя. От загадочной Кунсткамеры до античных сокровищ и картинной галереи - всё это оживает на экскурсии.
Независимо от вашего отношения к искусству, эта прогулка по музею подарит новые впечатления и знания.
Дети и взрослые смогут по-новому взглянуть на историю и искусство, погрузившись в атмосферу творчества и открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные коллекции
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🖼️ Знаменитая картинная галерея
- 🏛️ Античные артефакты
- 🔍 Интересные факты об искусстве
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Кунсткамера
- Собрание античного искусства
- Картинная галерея
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с тремя ключевыми коллекциями музея: загадочной Кунсткамерой, собранием античного искусства и знаменитой картинной галереей. Мы не будем стремиться охватить всё, а выберем несколько экспонатов, чтобы вместе разобраться:
- что такое искусство и как его понимать
- каким оно бывает — и почему
- зачем нам сегодня барочные кубки, древнегреческие саркофаги и картины, написанные сотни лет назад
Каким бы ни было ваше отношение к искусству — от восторженного до скептического, — экскурсия окажется познавательной, живой и местами неожиданной!
Организационные детали
- Я рада провести экскурсию для всех членов вашей семьи вне зависимости от возраста. Но обратите внимание, что детям ниже 120 см многие экспонаты будет трудно рассмотреть
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: вы можете купить их сами или это могу сделать я (без комиссии и предоплаты). Взрослые — €21, дети до 19 лет — бесплатно, посетители старше 65 и студенты до 26 лет — €18
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 696 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
Входит в следующие категории Вены
