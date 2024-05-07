1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160€152 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Начало: Burgring 5, 1010 Wien
Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности
10 июня в 10:15
11 июня в 10:15
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Венский Музей истории искусств
Начало: Площадь Марии Терезии, центральный вход в музей
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Важные картины музея Истории Искусств
Начало: Фойе музея Истории Искусств
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Музею истории искусств
Начало: Maria-Theresien-Platz
Расписание: Каждый день,кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksei7 мая 2024Супер все понравилось. Подача - пулемет! Такое обилие фактов и интересных рассказов редко встречается. Даже ребенку (в сложном возрасте 17 лет) все очень понравилось. После экскурсии еще раз обходили залы переваривая или закрепляя услышанные рассказы.
- ЕЕлена27 апреля 2024Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются в памяти. Наталья очень
- ННаталья27 апреля 2024Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в дискуссию экскурсанта, который даже не планировал погружаться в тему. Спасибо!
- ММаксим2 апреля 2024Юлия - потрясающий профессионал своего дела, которая изменила наше представление о том, почему тот или иной экспонат оказывается в музеи
- ВВиктория18 февраля 2024Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
- ЕЕлена4 февраля 2024Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Мария очень эрудированный, любящий свою работу гид! Профессионал своего дела! Советуем всем, кто хочет получить и знания,
- ЮЮлия21 января 2024В восторге, замечательный гид и экскурсия.
- ААлексей9 октября 2023Мария просто один из лучших гидов за всю мою долгую историю использования этого ресурса. Столь увлеченного и интересного человека найти
- PPeter24 августа 2023Юлия - фантастический экскурсовод. Это была однозначно лучшая экскурсия из всех, что я посетил на Трипстере. Меня, как человека, выросшего в
- JJulia3 июня 2023Юля провела потрясающе интересную экскурсию по музею и рассказала нам множество интересных историй связанных с экспонатами, художниками, скульпторами, объединенных общей
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