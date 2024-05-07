Музей истории искусств – экскурсии в Вене

Найдено 11 экскурсий в категории «Музей истории искусств» в Вене на русском языке, цены от €80, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
360 за всё до 4 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
В группе по Музею истории искусств
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80 за человека
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160152 за всё до 6 чел.
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Начало: Burgring 5, 1010 Wien
Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности
10 июня в 10:15
11 июня в 10:15
365 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Венский Музей истории искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Венский Музей истории искусств
Начало: Площадь Марии Терезии, центральный вход в музей
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
Важные картины музея Истории Искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Важные картины музея Истории Искусств
Начало: Фойе музея Истории Искусств
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Музею истории искусств
Начало: Maria-Theresien-Platz
Расписание: Каждый день,кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksei
    7 мая 2024
    В группе по Музею истории искусств
    Супер все понравилось. Подача - пулемет! Такое обилие фактов и интересных рассказов редко встречается. Даже ребенку (в сложном возрасте 17 лет) все очень понравилось. После экскурсии еще раз обходили залы переваривая или закрепляя услышанные рассказы.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    В группе по Музею истории искусств
    Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются в памяти. Наталья очень
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    позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Отлично знает экспозицию и спрашивает что интересует именно вас. Музей огромный! После экскурсии осталось приятное впечатление и послевкусие.

    Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаютсяПрекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
    Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в дискуссию экскурсанта, который даже не планировал погружаться в тему. Спасибо!
    Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь вНеобычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в
  • М
    Максим
    2 апреля 2024
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юлия - потрясающий профессионал своего дела, которая изменила наше представление о том, почему тот или иной экспонат оказывается в музеи
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    и становится известным, популярным. За 3 часа Юлия смогла показать нам не только уникальные экспонаты музея, но и дать очень важные системные знания, которые полезны при посещении любого музея в мире. Это лучшая экскурсия за все время наших многочисленных путешествий.

  • В
    Виктория
    18 февраля 2024
    Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
    Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
  • Е
    Елена
    4 февраля 2024
    Шедевры Музея истории искусств
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Мария очень эрудированный, любящий свою работу гид! Профессионал своего дела! Советуем всем, кто хочет получить и знания,
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    и яркие воспоминания на долгие годы! Хотим опять приехать и просить опять Марию быть нашим гидом! Ведь столько ещё можно посмотреть и пересмотреть!!! Большое спасибо, Мария, за огромное удовольствие, которые Вы доставили нам!!!

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    В группе по Музею истории искусств
    В восторге, замечательный гид и экскурсия.
  • А
    Алексей
    9 октября 2023
    Шедевры Музея истории искусств
    Мария просто один из лучших гидов за всю мою долгую историю использования этого ресурса. Столь увлеченного и интересного человека найти
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    трудно. Что касается самой экскурсии, то это было не первое мое посещение этого прекрасного музея и ходить по нему с гидом, имеющим такой багаж знаний, это совершенно не то что ходить одному. Даже если вы взяли аудиогид.

  • P
    Peter
    24 августа 2023
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юлия - фантастический экскурсовод. Это была однозначно лучшая экскурсия из всех, что я посетил на Трипстере. Меня, как человека, выросшего в
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    Эрмитаже и Русском музее, уровень Юлиного рассказа вдохновил и потряс настолько, что об этой экскурсии я уже успел рассказать не раз. Ее профессиональный, глубокий, но вместе с тем очень понятный анализ арт-объектов, их истории и места в искусстве в целом, и в данной коллекции в частности, был настолько захватывающим не то детективом, не то триллером, что 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Юлин рассказ заставил задуматься и оставил много размышлений на последующие дни. В следующий приезд в Вену, точно иду на другую Юлину экскурсию.

  • J
    Julia
    3 июня 2023
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юля провела потрясающе интересную экскурсию по музею и рассказала нам множество интересных историй связанных с экспонатами, художниками, скульпторами, объединенных общей
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    темой «как распознать шедевры искусства». Время пролетело незаметно и хотелось, чтобы экскурсия не заканчивалась хотя она длилась несколько часов. Юля - это профессионал высочайшего класса и сокровищница знаний. Очень советую всем взять эту или любую другую экскурсию с Юлей - вы не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей истории искусств»

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Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Музей истории искусств», 64 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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