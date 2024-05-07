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Эрмитаже и Русском музее, уровень Юлиного рассказа вдохновил и потряс настолько, что об этой экскурсии я уже успел рассказать не раз. Ее профессиональный, глубокий, но вместе с тем очень понятный анализ арт-объектов, их истории и места в искусстве в целом, и в данной коллекции в частности, был настолько захватывающим не то детективом, не то триллером, что 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Юлин рассказ заставил задуматься и оставил много размышлений на последующие дни. В следующий приезд в Вену, точно иду на другую Юлину экскурсию.