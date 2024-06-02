🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру Начало: Ваше место проживания от € 450 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи Начало: У входа в музей «Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии» € 295 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром Начало: У входа в музей «Вы пройдёте по всем залам Музея истории искусств, узнаете историю его главных объектов, и вместе мы попробуем сформулировать, почему Тицианом, Рубенсом и Вермеером и другими признанными мастерами кисти принято восхищаться» € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 15 отзывов По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом Начало: Около вашего отеля € 267 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто... «Прогулка по музею начнется с посещения Кунсткамеры (в переводе с немецкого — комната искусств)» € 160 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания Начало: У входа в Академию «Билеты в музей оплачиваются отдельно» € 200 за всё до 4 чел.

Мини-группа 1.5 часа 9 отзывов Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров Начало: У Галереи Бельведер «Дополнительные расходы: билет в музей на сайте — €16,70, в кассе — €19» € 80 за человека

Мини-группа 1.5 часа 5 отзывов Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея Начало: У Музея истории искусств «Дополнительные расходы: билет в музей на сайте или в кассе — €21» € 80 за человека

15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина «Современный музей в исторических стенах» 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Большой арт-тур по творчеству Густава Климта Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда Начало: У входа в дворец Бельведер «Музей Леопольда: аллегория жизни во плоти» € 395 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Музей императрицы Сисси в Вене: легенда, платья, апартаменты Откройте для себя мир императрицы Сисси: история, любовь, трагедия и красота в одной увлекательной экскурсии Начало: Перед входом в музей Сисси «Помимо музея Сисси вы посетите императорские апартаменты и увидите, как жили царские особы и их придворные» € 170 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Искусство модернизма в галерее Альбертина Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма Начало: У входа в музей «Вы пройдёте по залам одного из главных музеев Австрии, чтобы посмотреть на известные полотна конца XIX — начала XX веков и разобраться в направлениях, концепциях, терминах и техниках искусства модернизма» € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда Начало: У вход в Музей Леопольда «Я познакомлю вас с их работами в коллекциях музея Леопольда, чтобы вы получили ответ на вопрос, почему и на основании чего родилось их искусство и почему их работы способны трогать (и задевать) нас сегодня» € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты Начало: У входа в музей «Вы увидите в музее работы таких мастеров, как Тициан, Рубенс и Джанболонья и посмотрите на них под определённым углом: через призму транслируемых стандартов красоты» от € 295 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества Начало: перед входом в музей «Но в сокровищнице Хофбурга музейные экспонаты заговорят» € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру Начало: Universitätsring 1 «С Рингштрассе вы увидите резиденцию австрийских Габсбургов, Музей истории искусств и Естественно-исторический музей, Парламент, Ратушу, Венский университет, красивые парки и многое другое» € 160 за всё до 10 чел.

5% скидка Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien «В музее богатая коллекция, интересные картины найдутся под любой возраст участников» 160 € 152 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее Начало: у входа в Дворец Бельведер «Билеты в музей не включены в стоимость» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Золотая вакханалия Густава Климта Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер Начало: У касс галереи Верхний Бельведер «Стоимость входного билета в галерею Верхний Бельведер оплачивается отдельно: взрослый — 15,90 евро» € 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району Начало: В 9 районе Вены «Посетите дом-музей Фрейда и узнаете историю его семьи» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер Начало: Opernring 2 € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий Начало: Kaiserliche Schatzkammera «Что вас ждет Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене» Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00 € 150 за всё до 30 чел.

Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 265 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Сокровищница Начало: По договорённости «Самый известный венский музей расположен в старинном дворике императорского дворца Hofburg» Расписание: по средам 15:00 от € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом Начало: По договорённости «Розарий и шоу штруделя в старинной кухне двора, детский музей, цокот копыт лошадок, запряженных в повозки, уснувшие императорские кареты в музее Wagenburg — все манит, привлекает и никого не оставляет равнодушным» Расписание: 11:00 € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии Начало: По договорённости «Мы посетим императорскую зимнюю Резиденцию Хофбург, музей Сисси» Расписание: По договоренности € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства Начало: Burgring 5, 1010 Wien «Титул шедевра придает произведению искусства особый статус и собираясь посетить музей в первый раз мы хотим увидеть именно их — знаменитые работы прославленных мастеров» Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности € 365 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен Начало: Hanuschgasse 3,1010 «Музей находится в Самом центре Вены, подойдет для посещения с детьми от 6 лет» € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Важные картины музея Истории Искусств Начало: Фойе музея Истории Искусств «По главной коллекции музея Истории Искусств А ведь не все художники были паиньками» Расписание: Любой день, любое время € 160 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы Начало: В районе музея Бельведер 21 «Музейный квартал — это бывшие имперские конюшни, которые стали домом для нескольких творческих локаций» € 420 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Музей Леопольда - оазис для любителей искусства Начало: Museumsplatz 1, 1070 Wien «Музей Леопольда — это не просто хранилище произведений искусства, это настоящий творческий космос, где искусство дышит, где каждая картина — это своего рода разговор со зрителем» € 195 за всё до 6 чел.

Квест 2.5 часа Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства Начало: В Музее истории искусств «В залах музея вы получите от меня карточки с вопросами и вариантами ответов» от € 295 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты Начало: на площади In der Burg «Музей мира представляет собой коллекцию сувениров Габсбургов из неевропейских стран» € 420 за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 2 часа Рой Лихтенштейн в Альбертине Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию Начало: У входа в Альбертину «Картины для выставки предоставили более 30 музеев мира — мы постараемся увидеть всё» 200 € 190 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа Императорский гламур: секреты Бренда и Власти Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга Начало: У входа в сокровищницу € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Наследие императоров Начало: Stephansplatz «Пройдемся по знаменитым торговым улицам, блещущими своими витринами и богатыми архитектурными шедеврами · На пути нашей прогулки нам встретятся картинная галерея Альбертина, Придворная церковь св» € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Галерея Альбертина и новая выставка Роя Лихтенштейна Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия «узнаем, кто из Габсбургов жил в покоях, ныне превратившихся в музей» Расписание: ежедневно € 160 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены Начало: Rotenturmstrasse 29 «Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина, • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Краеведческий музей Вены» Расписание: ежедневно. € 290 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Климт и Босх: погружение в идеальное искусство Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис Начало: У здания Академии «Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии» € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Детская экскурсия по Музею истории искусств Начало: Maria-Theresien-Platz «Выясним кто и когда украл «солонку Челлини» и зачем музею нужен «хайп»» Расписание: Каждый день,кроме понедельника € 160 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия в Венский Музей истории искусств Начало: Площадь Марии Терезии, центральный вход в музей «В центре нашего внимания окажутся картины, являющиеся гордостью музея, работы Тициана, Караваджо, Рафаэля, Веласкеса, Дюрера, Вермеера, Питера Брейгеля-старшего, ван Эйка, Рубенса и других знаменитых мастеров кисти» Расписание: По договоренности € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Бельведере - жемчужина австрийского барокко Начало: Дворец Бельведер «Самыми ценными экспонатами дворца-музея являются: богатейшая коллекция полотен Густава Климта, картины Оскара Кокошки и Эгона Шиле, произведения импрессионистов, а также работы в стиле барокко, бидермайер и австрийский авангард» Расписание: Ежедневно, по договоренности € 195 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам Начало: около входа в музей «Дополнительно оплачиваются билеты в музей для взрослых – €16» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников Начало: У станции метро Hauptbahnhof «Вообще они могли бы занять свои места в музеях или продаваться на аукционах, как работы известного Бэнкси» € 160 за всё до 10 чел.