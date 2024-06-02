1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
«Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии»
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
«Вы пройдёте по всем залам Музея истории искусств, узнаете историю его главных объектов, и вместе мы попробуем сформулировать, почему Тицианом, Рубенсом и Вермеером и другими признанными мастерами кисти принято восхищаться»
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
«Прогулка по музею начнется с посещения Кунсткамеры (в переводе с немецкого — комната искусств)»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
«Билеты в музей оплачиваются отдельно»
13 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
«Дополнительные расходы: билет в музей на сайте — €16,70, в кассе — €19»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
«Дополнительные расходы: билет в музей на сайте или в кассе — €21»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
«Современный музей в исторических стенах»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
«Музей Леопольда: аллегория жизни во плоти»
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей императрицы Сисси в Вене: легенда, платья, апартаменты
Откройте для себя мир императрицы Сисси: история, любовь, трагедия и красота в одной увлекательной экскурсии
Начало: Перед входом в музей Сисси
«Помимо музея Сисси вы посетите императорские апартаменты и увидите, как жили царские особы и их придворные»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
«Вы пройдёте по залам одного из главных музеев Австрии, чтобы посмотреть на известные полотна конца XIX — начала XX веков и разобраться в направлениях, концепциях, терминах и техниках искусства модернизма»
13 июня в 10:00
17 июня в 13:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
«Я познакомлю вас с их работами в коллекциях музея Леопольда, чтобы вы получили ответ на вопрос, почему и на основании чего родилось их искусство и почему их работы способны трогать (и задевать) нас сегодня»
13 июня в 10:30
17 июня в 13:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
«Вы увидите в музее работы таких мастеров, как Тициан, Рубенс и Джанболонья и посмотрите на них под определённым углом: через призму транслируемых стандартов красоты»
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: перед входом в музей
«Но в сокровищнице Хофбурга музейные экспонаты заговорят»
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
«С Рингштрассе вы увидите резиденцию австрийских Габсбургов, Музей истории искусств и Естественно-исторический музей, Парламент, Ратушу, Венский университет, красивые парки и многое другое»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
«В музее богатая коллекция, интересные картины найдутся под любой возраст участников»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160€152 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
«Билеты в музей не включены в стоимость»
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
«Стоимость входного билета в галерею Верхний Бельведер оплачивается отдельно: взрослый — 15,90 евро»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
«Посетите дом-музей Фрейда и узнаете историю его семьи»
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
«Что вас ждет Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене»
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Сокровищница
Начало: По договорённости
«Самый известный венский музей расположен в старинном дворике императорского дворца Hofburg»
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
«Розарий и шоу штруделя в старинной кухне двора, детский музей, цокот копыт лошадок, запряженных в повозки, уснувшие императорские кареты в музее Wagenburg — все манит, привлекает и никого не оставляет равнодушным»
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
«Мы посетим императорскую зимнюю Резиденцию Хофбург, музей Сисси»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Начало: Burgring 5, 1010 Wien
«Титул шедевра придает произведению искусства особый статус и собираясь посетить музей в первый раз мы хотим увидеть именно их — знаменитые работы прославленных мастеров»
Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности
10 июня в 10:15
11 июня в 10:15
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
«Музей находится в Самом центре Вены, подойдет для посещения с детьми от 6 лет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Важные картины музея Истории Искусств
Начало: Фойе музея Истории Искусств
«По главной коллекции музея Истории Искусств А ведь не все художники были паиньками»
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
«Музейный квартал — это бывшие имперские конюшни, которые стали домом для нескольких творческих локаций»
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Леопольда - оазис для любителей искусства
Начало: Museumsplatz 1, 1070 Wien
«Музей Леопольда — это не просто хранилище произведений искусства, это настоящий творческий космос, где искусство дышит, где каждая картина — это своего рода разговор со зрителем»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
«В залах музея вы получите от меня карточки с вопросами и вариантами ответов»
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты
Начало: на площади In der Burg
«Музей мира представляет собой коллекцию сувениров Габсбургов из неевропейских стран»
13 июня в 09:00
19 июня в 10:30
€420 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рой Лихтенштейн в Альбертине
Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию
Начало: У входа в Альбертину
«Картины для выставки предоставили более 30 музеев мира — мы постараемся увидеть всё»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Наследие императоров
Начало: Stephansplatz
«Пройдемся по знаменитым торговым улицам, блещущими своими витринами и богатыми архитектурными шедеврами · На пути нашей прогулки нам встретятся картинная галерея Альбертина, Придворная церковь св»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Альбертина и новая выставка Роя Лихтенштейна
Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия
«узнаем, кто из Габсбургов жил в покоях, ныне превратившихся в музей»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за человека
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
«Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина, • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Краеведческий музей Вены»
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
«Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Музею истории искусств
Начало: Maria-Theresien-Platz
«Выясним кто и когда украл «солонку Челлини» и зачем музею нужен «хайп»»
Расписание: Каждый день,кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Венский Музей истории искусств
Начало: Площадь Марии Терезии, центральный вход в музей
«В центре нашего внимания окажутся картины, являющиеся гордостью музея, работы Тициана, Караваджо, Рафаэля, Веласкеса, Дюрера, Вермеера, Питера Брейгеля-старшего, ван Эйка, Рубенса и других знаменитых мастеров кисти»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
«Самыми ценными экспонатами дворца-музея являются: богатейшая коллекция полотен Густава Климта, картины Оскара Кокошки и Эгона Шиле, произведения импрессионистов, а также работы в стиле барокко, бидермайер и австрийский авангард»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
Начало: около входа в музей
«Дополнительно оплачиваются билеты в музей для взрослых – €16»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
«Вообще они могли бы занять свои места в музеях или продаваться на аукционах, как работы известного Бэнкси»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 июня 2024Очень рекомендуем идти с гидом в частную галлерею Хайди Хортен. Без Натальи обзор занял бы четверть часа и оставил бы смутное представление обо всем проекте. Нам понравилось. Было интересно узнать много нового о современных художниках.
- NNatalija8 мая 20245 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
- AAleksei7 мая 2024Супер все понравилось. Подача - пулемет! Такое обилие фактов и интересных рассказов редко встречается. Даже ребенку (в сложном возрасте 17 лет) все очень понравилось. После экскурсии еще раз обходили залы переваривая или закрепляя услышанные рассказы.
- ЕЕлена27 апреля 2024Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются в памяти. Наталья очень
- ННаталья27 апреля 2024Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в дискуссию экскурсанта, который даже не планировал погружаться в тему. Спасибо!
- ЯЯна23 апреля 2024Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
- ААртем16 апреля 2024Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
- ЕЕлена5 апреля 2024Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
- ММаксим2 апреля 2024Юлия - потрясающий профессионал своего дела, которая изменила наше представление о том, почему тот или иной экспонат оказывается в музеи
- ААнна29 марта 2024От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музеи»
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