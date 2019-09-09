2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион

Разобраться в югендстиле, эстетике экспрессионизма и связи медицины с произведениями искусства

Юлия
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Юлия – ваш гид
За некоторыми представителями экспрессионизма и югендстиля закрепилась репутация скандальных творцов — эти художники рубежа XIX-XX веков отказывались создавать просто «прекрасное», отправившись на поиски собственного предназначения длиною в жизнь.

На моей экскурсии вы познакомитесь с полотнами выдающихся мастеров того времени, концепциями, образами и эстетикой их творчества.

Узнаете, что такое Сецессион и как венские художники пришли к тем взглядам, которые воплощали в своих работах.

А также начнёте лучше понимать ту живопись, которая часто близка только искусствоведам.
От 260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча У вход в Музей Леопольда
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У этой экскурсии2 отзыва
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Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион

Что вас ожидает

Рождение Сецессиона
В конце XX — начале XIX века у художников пропало желание заниматься чистым искусством и создавать прекрасное: начались поиски миссии искусства и истинного призвания творцов, и в результате родились новые художественные стили. Венские мастера образовали Сецессион — прогрессивное движение, отвергавшее академические доктрины и консервативные взгляды на живопись. Эти художники, в число которых входили Густав Климт и Эгон Шиле, творили под лозунгом «Каждому времени его искусство, а искусству его свободу». Я познакомлю вас с их работами в коллекциях музея Леопольда, чтобы вы получили ответ на вопрос, почему и на основании чего родилось их искусство и почему их работы способны трогать (и задевать) нас сегодня.

Творчество, душа и тело
На экскурсии мы сосредоточимся на ранних портретах кисти Климта, чтобы проследить развитие его творчества до «золотого» периода. Вы увидите его яркую и, пожалуй, самую знаменитую картину «Жизнь и смерть» и поймёте, какой жертвы потребовало от художника желание идти в ногу со временем. Рассмотрите автопортреты Эгона Шиле и подумаете, как можно объяснить его подход к живописи с точки зрения психоанализа. А в его пейзажных и портретных работах вы обнаружите специфическую топографию и параллели с темами, которые интересовали в ту пору Зигмунда Фрейда. На примере полотен выдающихся художников вы уловите образы и концепты, витавшие в воздухе в период слома эпох, и лучше представите себе то время.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музей. По предварительной договоренности приобрету их для вас заранее. Цена билета — 13 евро с человека.
  • Этот арт-тур рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У вход в Музей Леопольда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Что искусство действительно дает зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гванджоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2019
Великолепная, захватывающая Экскурсия!!!! Тем кто любит живопись это просто подарок !!!
30 августа 2018
Если вы любите и интересуетесь искусством, то вам к Юлии! Экскурсия по Музею Леопольда оказалась очень интересной и познавательной. теперь мы знаем про Климта и Шиле практически все. Юлия за два часа погрузила нас в атмосферу жизни Климта и его протеже Эгона Шиле, не скучно и динамично познакомила с их работами, которых в данном музее представлено в достаточном количестве. Мы прониклись новыми знаниями, открыли для себя узнаваемый стиль Шиле и неизвестные широкой публике пейзажи и портреты Климта. Большое спасибо Юлии за увлекательный экскурс в мир искусства! Обязательно придём к ней за следующей экскурсией, когда снова будем в Вене!

Юлия проводит ещё 8 экскурсий

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170 за экскурсию
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Каждый художник, которого мы называем гением, стремился создать идеальное произведение искусства. Два таких шедевра — «Страшный суд» Иеронима Босха и «Бетховенский фриз» Густава Климта — в центре этого арт-тура. Вы пополните свой духовный багаж знаниями о талантливых живописцах, рассмотрите их главные работы и оставите место размышлению об их «гениях».

Экскурсии по музеям Вены

Билеты в галерею АльбертинаБилеты в галерею АльбертинаБилеты в галерею Альбертина
17 за билет
1 час
4 отзыва
Посетить один из главных музеев Вены и познакомиться с коллекцией мировых шедевров
Приехать в австрийскую столицу и пройти мимо сокровищницы с богатейшей коллекцией живописи — от поздней готики и до современности? Невозможно! Уже издалека, подходя к бывшему дворцу Габсбургов, вы отметите роскошь и архитектурное великолепие здания. А внутри вас ждёт встреча с картинами гениальных мастеров: Моне, Климта, Пикассо и других.
Вечер в венском Музее истории искусствВечер в венском Музее истории искусствВечер в венском Музее истории искусств
20 за человека
2 часа
26 отзывов
Пройти по роскошным залам с полотнами мастеров живописи в компании искусствоведа
Вечерняя экскурсия — идеальный способ вдумчиво познакомиться с коллекцией Музея истории искусств без лишней спешки и толпы туристов. Вы посетите постоянные и временные экспозиции музея, откроете секреты полотен гениев венецианского Возрождения и нидерландских мастеров, узнаете об особенностях живописи Босха, Дюрера, Рубенса и Караваджо. И, конечно, прикоснетесь к истории одного из важнейших музеев Вены, ставшего домом для великолепных императорских коллекций Габсбургов.
Вечер в музее: Климт в БельведереВечер в музее: Климт в БельведереВечер в музее: Климт в Бельведере
20 за человека
2 часа
30 отзывов
Знакомство с историей дворца и прогулка по картинной галерее с искусствоведом
Вечером, без толпы туристов, вы окажетесь в дворцово-парковом комплексе Бельведер, узнаете о его неординарном основателе, принце Савойском, и архитектурных особенностях. Основная часть экскурсии — знакомство с полотнами художественной галереи: вы рассмотрите шедевры Шиле, Кокошки, Ренуара и других художников, а также буквально окунётесь в золото, изучая творчество Климта, и увидите знаменитые «Поцелуй» и «Юдифь».
Музыкальная история ВеныМузыкальная история ВеныМузыкальная история Вены
170 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
Тот самый вид, который обозревал Бетховен, когда сочинял пьесу «К Элизе». Алтарь церкви, где впервые прозвучал неоконченный реквием Моцарта. Дом, где жил Гайдн, и история о его наставнике. Факты об Иоганне Штраусе-младшем и многое другое на развлекательной и, в то же время, серьезной прогулке по музыкальным страницам Вены.
Шедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусств
160 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Вы познакомитесь с коллекцией сокровищ западного искусства, в том числе, увидите крупнейшее в мире собрание картин Брейгеля. Через истории самых ярких экспонатов, художественных предметов, памятников и редких вещей вы узнаете, чем раньше жили люди, какие существовали представления о красоте и вкусе, и почему они верили в единорогов.
Музей императрицы СиссиМузей императрицы СиссиМузей императрицы Сисси
150 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Рассмотреть личные вещи любимицы всей Европы, услышать историю ее жизни и погулять по уютному парку
Вы узнаете, как императрица Сисси победила время и стала легендой на века. Увидите знаменитые платья, дорожную аптечку, портреты и секретер с конвертами, раскрашенными ее рукой. Пройдете по императорским апартаментам и живописному парку. И в итоге «проживете» историю австрийской красавицы.

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