2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Разобраться в югендстиле, эстетике экспрессионизма и связи медицины с произведениями искусства
За некоторыми представителями экспрессионизма и югендстиля закрепилась репутация скандальных творцов — эти художники рубежа XIX-XX веков отказывались создавать просто «прекрасное», отправившись на поиски собственного предназначения длиною в жизнь.
На моей экскурсии читать дальшеуменьшить
вы познакомитесь с полотнами выдающихся мастеров того времени, концепциями, образами и эстетикой их творчества.
Узнаете, что такое Сецессион и как венские художники пришли к тем взглядам, которые воплощали в своих работах. А также начнёте лучше понимать ту живопись, которая часто близка только искусствоведам.
В конце XX — начале XIX века у художников пропало желание заниматься чистым искусством и создавать прекрасное: начались поиски миссии искусства и истинного призвания творцов, и в результате родились новые художественные стили. Венские мастера образовали Сецессион — прогрессивное движение, отвергавшее академические доктрины и консервативные взгляды на живопись. Эти художники, в число которых входили Густав Климт и Эгон Шиле, творили под лозунгом «Каждому времени его искусство, а искусству его свободу». Я познакомлю вас с их работами в коллекциях музея Леопольда, чтобы вы получили ответ на вопрос, почему и на основании чего родилось их искусство и почему их работы способны трогать (и задевать) нас сегодня.
Творчество, душа и тело
На экскурсии мы сосредоточимся на ранних портретах кисти Климта, чтобы проследить развитие его творчества до «золотого» периода. Вы увидите его яркую и, пожалуй, самую знаменитую картину «Жизнь и смерть» и поймёте, какой жертвы потребовало от художника желание идти в ногу со временем. Рассмотрите автопортреты Эгона Шиле и подумаете, как можно объяснить его подход к живописи с точки зрения психоанализа. А в его пейзажных и портретных работах вы обнаружите специфическую топографию и параллели с темами, которые интересовали в ту пору Зигмунда Фрейда. На примере полотен выдающихся художников вы уловите образы и концепты, витавшие в воздухе в период слома эпох, и лучше представите себе то время.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музей. По предварительной договоренности приобрету их для вас заранее. Цена билета — €19 за чел.
Этот арт-тур рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вход в Музей Леопольда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного читать дальшеуменьшить
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Inessa
Прекрасная экскурсия! Это уже второй раз, когда я иду на экскурсию с Юлей. Мне было очень интересно. Узнала много нового. Юля - уникальный экскурсовод. Она не похожа ни на кого читать дальшеуменьшить
другого. Ее задача - помочь увидеть картину мира. Почему одни картины покупают, а другие - нет. Свободен ли художник в своем творчестве? Как экономика влияет на развитие искусства? Почему зиму в 17-ом веке можно рисовать, а в 15-ом это никому не приходило в голову? История Венских кафе, связь искусства с медициной - Юля выстраивает нам картину миру. Но наша задача - не просто слушать и внимать, а работать мозгами: удивляться, формировать вопросы и задумываться над ответами. Выходишь после экскурсии другим человеком. Обновленным, вдохновенным и… поумневшим. Хочется что-то почитать, дополнительно изучить, поделиться знаниями с другими. Юля - высочайшего уровня профессионал.
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М
Микаэль
Если вы любите и интересуетесь искусством, то вам к Юлии! Экскурсия по Музею Леопольда оказалась очень интересной и познавательной. теперь мы знаем про Климта и Шиле практически все. Юлия за читать дальшеуменьшить
два часа погрузила нас в атмосферу жизни Климта и его протеже Эгона Шиле, не скучно и динамично познакомила с их работами, которых в данном музее представлено в достаточном количестве. Мы прониклись новыми знаниями, открыли для себя узнаваемый стиль Шиле и неизвестные широкой публике пейзажи и портреты Климта. Большое спасибо Юлии за увлекательный экскурс в мир искусства! Обязательно придём к ней за следующей экскурсией, когда снова будем в Вене!
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М
Мария
Великолепная, захватывающая Экскурсия!!!! Тем кто любит живопись это просто подарок!!!
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