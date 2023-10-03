2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

вы познакомитесь с полотнами выдающихся мастеров того времени, концепциями, образами и эстетикой их творчества. Узнаете, что такое Сецессион и как венские художники пришли к тем взглядам, которые воплощали в своих работах. А также начнёте лучше понимать ту живопись, которая часто близка только искусствоведам.

Описание экскурсии

Рождение Сецессиона

В конце XX — начале XIX века у художников пропало желание заниматься чистым искусством и создавать прекрасное: начались поиски миссии искусства и истинного призвания творцов, и в результате родились новые художественные стили. Венские мастера образовали Сецессион — прогрессивное движение, отвергавшее академические доктрины и консервативные взгляды на живопись. Эти художники, в число которых входили Густав Климт и Эгон Шиле, творили под лозунгом «Каждому времени его искусство, а искусству его свободу». Я познакомлю вас с их работами в коллекциях музея Леопольда, чтобы вы получили ответ на вопрос, почему и на основании чего родилось их искусство и почему их работы способны трогать (и задевать) нас сегодня.

Творчество, душа и тело

На экскурсии мы сосредоточимся на ранних портретах кисти Климта, чтобы проследить развитие его творчества до «золотого» периода. Вы увидите его яркую и, пожалуй, самую знаменитую картину «Жизнь и смерть» и поймёте, какой жертвы потребовало от художника желание идти в ногу со временем. Рассмотрите автопортреты Эгона Шиле и подумаете, как можно объяснить его подход к живописи с точки зрения психоанализа. А в его пейзажных и портретных работах вы обнаружите специфическую топографию и параллели с темами, которые интересовали в ту пору Зигмунда Фрейда. На примере полотен выдающихся художников вы уловите образы и концепты, витавшие в воздухе в период слома эпох, и лучше представите себе то время.

Организационные детали