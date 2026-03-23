16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Критическая экскурсия по must-see-объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
В ходе этой музейной экскурсии вы не только познакомитесь с самыми знаменитыми полотнами, выставленными в музее, но и научитесь смотреть на живопись критическим взглядом и отличать гениальные произведения от посредственных.
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помогу вам подобрать тот самый ключик к «чтению» шедевров искусства, и вы не заметите, как укрепится ваш интерес к музейным артефактам, как только вы начнёте видеть и понимать их подлинную ценность.
Вы пройдёте по всем залам Музея истории искусств, узнаете историю его главных объектов, и вместе мы попробуем сформулировать, почему Тицианом, Рубенсом и Вермеером и другими признанными мастерами кисти принято восхищаться. Что же в их картинах такого? Почему «Мона Лиза» — достаточная причина сходить Лувр, а «Ночной дозор» — вполне себе повод съездить в Амстердам? Цель моей экскурсии — помочь вам разобраться, в каком случае на статусе картины отразился удачный пиар, где сыграло роль техничное исполнение, где есть влияние ауры или культурной традиции, а где — подлинное мастерство. Главное, смотрите внимательно!
Всегда ли дело в самой картине
Вы узнаете, как похищение «Сальеры» Челлини сказалось на ценности этой работы и как реституционные разбирательства могут способствовать тому, чтобы в центре внимания неожиданно оказывались новые полотна. С моей помощью вы сможете сравнить «Вавилонскую башню» Брейгеля с его же «Охотниками зимой» и сопоставить «Мадонну с чётками» Караваджо с работами последователей его стиля. По вашему желанию в конце экскурсии мы выберем любую картину из коллекции музея и вместе разберём её художественный потенциал. Вы сами сможете ответить на вопрос, тянет эта работа на звание «шедевра» или нет.
Организационные детали
Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии
Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее (€22 с чел., для посетителей до 19 лет вход бесплатный), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди
Фотографирование разрешено
Программа рассчитана на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного читать дальшеуменьшить
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Михаил
Прекрасная экскурсия, великолепная беседа, очень интересно, насыщенно, при этом понятно и доступно об искусстве от античности до наших дней. Рекомендую друзьям и всем, кто хочет погрузиться в живопись и не только.
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Наталия
Выбрали эту экскурсию именно с Юлией по отзывам других людей. Юлия обладает огромным знанием материала по искусствоведению и к тому же прекрасный рассказчик. Ещё и с быстрым темпом речи. Мы читать дальшеуменьшить
сразу обрадовались, что попали на высокий уровень экскурсовода. Содержание экскурсии озаглавленной must see раскрыто полностью. Мы надеялись, что Юлия пойдет нам навстречу и сократит время осмотра нижних залов, чтобы больше времени уделить живописи. К сожалению, не получилось. Наверное, это моя ошибка, надо было понимать, что музей огромный, и на моего любимого Брейгеля выделяется несколько минут. Обрывать экскурсию и торопить экскурсовода подняться на 3ий этаж мы, конечно, не могли. Да и время летело совершенно незаметно, в этом подтверждаю все, написанные до меня отзывы)). Просто мне бы очень хотелось именно Юлию послушать как искусствоведа. Может быть, в другой раз. Но это лично мое. В целом экскурсия проведена захватывающе, с блестящим применением знаний истории и искусства. Для знакомства с этим прекрасным музеем рекомендую.
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Inessa
Эта была моя уже третья экскурсия с Юлей! Я приехала в Вену в 3-ий раз (из Америки) и думала, что этой поездкой я уже «закрою» тему художественной Вены и поставлю читать дальшеуменьшить
на этом точку на ближайшие 10 лет. Но куда там! Чем дальше Юля тебя «ведет», тем больше ты понимаешь, сколько надо еще увидеть, посмотреть, прочитать!! Экскурсия была великолепной. Столько информации и столько мыслей! Важно, что Юля не просто ведет по эпохам и странам, рассказывая как меняется в мире отношение к жизни и искусству, но дает нам интеллектуальную работу. Ты не просто слушаешь, ты думаешь, делаешь для себя открытия, испытываешь чувства. Вся гамма чувств - радость, удивление, смущение, возмущение, наслаждение - все это я испытала во время нашей экскурсии. Приготовьтесь, Юля Вас много раз удивит! Она уникальный экскурсовод. Главная ее задача - дать возможность ответить на вопросы - а что вообще такое искусство? Зачем это всё собирается? Для кого? И кто мы такие? что нам вообще в жизни важно? Эта экскурсия - не только возможность по-другому посмотреть на наш мир, но и лучше понять самих себя. И вместо того, чтобы закрыть мой Венский гештальт, мы договорились летом встретиться снова.
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И
Игорь
«Если хотите не только увидеть, но и понять — вам к Юле. Её речь красиво поставлена, чувствуется глубокое знание предмета и умение донести его с правильной интонацией. В сегодняшних критериях оценки и восприятия этих шедевров именно благодаря её объяснениям удается увидеть относительность взглядов и глубину смыслов. Как специалист своего дела, Юля выглядит просто прекрасно.»
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P
Peter
Юлия - фантастический экскурсовод. Это была однозначно лучшая экскурсия из всех, что я посетил на Трипстере.
Меня, как человека, выросшего в Эрмитаже и Русском музее, уровень Юлиного рассказа вдохновил и потряс читать дальшеуменьшить
настолько, что об этой экскурсии я уже успел рассказать не раз. Ее профессиональный, глубокий, но вместе с тем очень понятный анализ арт-объектов, их истории и места в искусстве в целом, и в данной коллекции в частности, был настолько захватывающим не то детективом, не то триллером, что 3 часа экскурсии пролетели незаметно.
Юлин рассказ заставил задуматься и оставил много размышлений на последующие дни.
В следующий приезд в Вену, точно иду на другую Юлину экскурсию.
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Д
Дина
Великолепная экскурсия, в восторге! Юлия - увлеченный, знающий искусствовед, и ее рассказ отличается от рассказа просто гида как небо и земля. Она обладает фундаментальными и разносторонними знаниями в искусстве и читать дальшеуменьшить
смежных областях, поэтому способна выстроить базу, которая поможет поместить произведения в контекст, а также понятную логическую цепочку и систему критериев, которая научит отличать шедевры от просто хороших картин даже неспециалиста. Юлия помогла раскрыть многие картины заново - по ощущениям это как будто раньше ты смотрел на плоскую картинку, а с Юлией - посмотрел яркое увлекательное кино. Ну и Юлия просто хороший рассказчик. Пожалели, что заказали у Юлии только одну экскурсию. При визите в Вену в следующий раз встреча с Юлией - это must.
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