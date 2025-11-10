Имя Эгона Шиле неизменно сопровождается эпитетом «скандальный». Казалось бы, в мире, перенасыщенном изображениями обнажённого тела, трудно удивить публику. Тем не менее работы Шиле продолжают подвергаться цензуре даже в 21 веке. Почему? За ответом отправляемся на интенсивное путешествие по творчеству дерзкого экспрессиониста и границам искусства.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Музей Леопольда хранит крупнейшую в мире коллекцию произведений Эгона Шиле. Я приглашаю вас на крэш-курс по самым острым вопросам искусства 20 века:

Где проходит граница между искусством и порнографией

Насколько важно знать личность художника, чтобы понять его работы

Можно ли говорить об объективной ценности искусства

Мы коснёмся тех эпизодов биографии Шиле, которые напрямую отражаются в его картинах. Я раскрою некоторых методы интерпретации — они позволят глубже понять и почувствовать искусство модерна.

Обсудим, где заканчивается самовыражение и начинается провокация, как проблемные произведения влияют на общество и почему некоторые картины продолжают вызывать бурю эмоций спустя столетия.

В качестве инструментария для анализа спорных работ мы используем элементы арт-терапии, теории Зигмунда Фрейда и одну из сказок Шехерезады — ведь иногда именно миф говорит о реальности, данной нам в ощущениях, точнее всего.

Кому будет особенно интересно

Тем, кто влюблён в венский модерн, и тем, кто ищет новые подходы к пониманию искусства 20 века.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в музей: €17 за взрослого; для детей, студентов и посетителей старше 65 лет есть скидки. Вы можете купить билеты сами или я приобрету их для вас без комиссии и предоплаты.