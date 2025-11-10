Мои заказы

Эгон Шиле в Музее Леопольда в Вене

Всё, что вы хотели знать о скандальном искусстве, но боялись спросить
Имя Эгона Шиле неизменно сопровождается эпитетом «скандальный». Казалось бы, в мире, перенасыщенном изображениями обнажённого тела, трудно удивить публику. Тем не менее работы Шиле продолжают подвергаться цензуре даже в 21 веке.

Почему? За ответом отправляемся на интенсивное путешествие по творчеству дерзкого экспрессиониста и границам искусства.
Описание экскурсии

Музей Леопольда хранит крупнейшую в мире коллекцию произведений Эгона Шиле. Я приглашаю вас на крэш-курс по самым острым вопросам искусства 20 века:

  • Где проходит граница между искусством и порнографией
  • Насколько важно знать личность художника, чтобы понять его работы
  • Можно ли говорить об объективной ценности искусства

Мы коснёмся тех эпизодов биографии Шиле, которые напрямую отражаются в его картинах. Я раскрою некоторых методы интерпретации — они позволят глубже понять и почувствовать искусство модерна.

Обсудим, где заканчивается самовыражение и начинается провокация, как проблемные произведения влияют на общество и почему некоторые картины продолжают вызывать бурю эмоций спустя столетия.

В качестве инструментария для анализа спорных работ мы используем элементы арт-терапии, теории Зигмунда Фрейда и одну из сказок Шехерезады — ведь иногда именно миф говорит о реальности, данной нам в ощущениях, точнее всего.

Кому будет особенно интересно

Тем, кто влюблён в венский модерн, и тем, кто ищет новые подходы к пониманию искусства 20 века.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в музей: €17 за взрослого; для детей, студентов и посетителей старше 65 лет есть скидки. Вы можете купить билеты сами или я приобрету их для вас без комиссии и предоплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музейном квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 696 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?

