Познакомиться с серьёзным искусством в весёлом формате: знаменитые художники, мифы и … мемы
Моя экскурсия — это не марафон с целью обойти как можно больше экспонатов.
Мы не будем пытаться объять необъятное, а прицельно изучим несколько работ с ярким сюжетом под возраст участников.
На простом языке я расскажу про мифы и историю, познакомлю ребят с великими художниками с позиции «они тоже были детьми». Будут дружеские беседы, много интерактива и подарки.
Мы не будем пытаться объять необъятное, а прицельно изучим несколько работ с ярким сюжетом под возраст участников.
На простом языке я расскажу про мифы и историю, познакомлю ребят с великими художниками с позиции «они тоже были детьми». Будут дружеские беседы, много интерактива и подарки.
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
С кем мы познакомимся?
Я отберу 5-10 произведений с выразительным, понятным сюжетом. Тициан, Диего Веласкес, Питер Брейгель, Пармиджанино, Беллини, Рафаэль, Дюрер, Караваджо, Тинторетто, Веронезе — список художников может меняться. В музее богатая коллекция, интересные картины найдутся под любой возраст участников.
Чему уделим внимание?
В основном, тем ярким произведениям, где описаны мифы и забавные сюжеты. Например:
- Вспомним ставшего мемом старичка, удалившего занозу из лапки льва.
- Обсудим миф об Аполлоне и Дафне: как любовь способна превратить женщину в дерево и насколько осторожным нужно быть со своими желаниями.
- Выясним, почему не стоит приглашать на свадьбу Кентавра и какое животное наводило ужас на древних египтян.
- Поговорим о самой громкой краже музея, связанной с солонкой «Салиера».
Будет весело и всё понятно
Формат моих экскурсий — диалог и много интерактива. Кроме занимательных рассказов, я подготовлю пазлы и загадки, а также специальные конверты. Будем угадывать, «что в чёрном ящике». В конце экскурсии вы получите увлечённого ребёнка,который сможет узнать знакомый сюжет в любом музее мира и сам рассказать о картинах своим друзьям.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую детям от 5 лет. Желательно, чтобы ребёнок мог читать.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: 21€ — для взрослых, 18€ — для студентов и пенсионеров. Детям до 19 лет вход свободный.
- Вы можете самостоятельно приобрести билеты онлайн на сайте музея или в кассах либо обратиться ко мне за помощью
- Также вы получите мой гид по кафе Вены, список интересных мест с бесплатным входом и советы, что и где посмотреть в городе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 468 туристов
Добрый день! Более 20 лет живу в Австрии, в Вене. Тяга к истории и искусству повлияли на выбор профессии — закончила курсы гидов. Я всегда в курсе событий культурной жизни города, для гостей отбираю самые редкие жемчужины, прилагаю все усилия, чтобы вы почувствовали дух Вены, а не просто побывали на уроке истории! Пришёл, увидел, победил. Попробовать самый вкусный штрудель, вино, кофе и навсегда забрать на память две подковы из Вены в подарок! До встречи на экскурсиях!
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