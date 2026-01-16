Запланируйте незабываемое путешествие в мир искусства для вашего ребёнка с индивидуальной экскурсией по Музею истории искусств в Вене.
Экскурсовод подберёт произведения, которые расскажут о мифах и истории доступным языком, пробуждая интерес
Экскурсовод подберёт произведения, которые расскажут о мифах и истории доступным языком, пробуждая интерес
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Интерактивные занятия и загадки
- 🖼️ Изучение известных художников
- 📚 Простое объяснение мифов и истории
- 🎁 Подарки и сюрпризы для детей
- 👨👩👧👦 Индивидуальный подход к каждому ребёнку
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Музею истории искусств в Вене подходит для посещения круглый год, так как мероприятия проходят в помещении и не зависят от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей истории искусств
- Картины Тициана
- Картины Диего Веласкеса
- Картины Питера Брейгеля
- Картины Пармиджанино
- Картины Беллини
- Картины Рафаэля
- Картины Дюрера
- Картины Караваджо
- Картины Тинторетто
- Картины Веронезе
Описание экскурсии
С кем мы познакомимся?
Я отберу 5-10 произведений с выразительным, понятным сюжетом. Тициан, Диего Веласкес, Питер Брейгель, Пармиджанино, Беллини, Рафаэль, Дюрер, Караваджо, Тинторетто, Веронезе — список художников может меняться. В музее богатая коллекция, интересные картины найдутся под любой возраст участников.
Чему уделим внимание?
В основном, тем ярким произведениям, где описаны мифы и забавные сюжеты. Например:
- Вспомним ставшего мемом старичка, удалившего занозу из лапки льва.
- Обсудим миф об Аполлоне и Дафне: как любовь способна превратить женщину в дерево и насколько осторожным нужно быть со своими желаниями.
- Выясним, почему не стоит приглашать на свадьбу Кентавра и какое животное наводило ужас на древних египтян.
- Поговорим о самой громкой краже музея, связанной с солонкой «Салиера».
Будет весело и всё понятно
Формат моих экскурсий — диалог и много интерактива. Кроме занимательных рассказов, я подготовлю пазлы и загадки, а также специальные конверты. Будем угадывать, «что в чёрном ящике». В конце экскурсии вы получите увлечённого ребёнка, который сможет узнать знакомый сюжет в любом музее мира и сам рассказать о картинах своим друзьям.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую детям от 5 лет. Желательно, чтобы ребёнок мог читать.
- Дополнительно оплачиваются:
— билеты в музей: 21€ — для взрослых, 18€ — для студентов и пенсионеров. Детям до 19 лет вход свободный
- Вы можете самостоятельно приобрести билеты онлайн на сайте музея или в кассах либо обратиться ко мне за помощью
- Также вы получите мой гид по кафе Вены, список интересных мест с бесплатным входом и советы, что и где посмотреть в городе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Наталье была поставлена сложная задача провести экскурсию для 3 взрослых и детей 14 и 5 лет. В результате было интересно всем! Подача информации была настолько легкой и доступной, но в
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И
Очень понравилась экскурсия с Натальей в музее истории искусств.
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Ж
Очень признательны Наталье за то, что она помогла нам за короткое время увидеть так много интересного. Наталья-эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. Спасибо!
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В
Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
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Экскурсия супер
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