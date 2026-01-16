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Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене

Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Запланируйте незабываемое путешествие в мир искусства для вашего ребёнка с индивидуальной экскурсией по Музею истории искусств в Вене.

Экскурсовод подберёт произведения, которые расскажут о мифах и истории доступным языком, пробуждая интерес
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к искусству. Ваш ребёнок познакомится с творчеством Тициана, Веласкеса, Брейгеля и других великих художников. Интерактивные задания, пазлы и загадки сделают обучение весёлым и захватывающим.

В конце экскурсии каждый юный участник получит подарок, который поможет ему узнать знакомые сюжеты в любом музее мира и поделиться своими знаниями с друзьями. Рекомендуется для детей от 5 лет, которые уже умеют читать.

Билеты в музей для взрослых и льготные категории оплачиваются отдельно, детям до 19 лет вход бесплатный. Вы также получите эксклюзивный гид по кафе Вены и список мест для посещения с семьёй

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Интерактивные занятия и загадки
  • 🖼️ Изучение известных художников
  • 📚 Простое объяснение мифов и истории
  • 🎁 Подарки и сюрпризы для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальный подход к каждому ребёнку

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Музею истории искусств в Вене подходит для посещения круглый год, так как мероприятия проходят в помещении и не зависят от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене

Что можно увидеть

  • Музей истории искусств
  • Картины Тициана
  • Картины Диего Веласкеса
  • Картины Питера Брейгеля
  • Картины Пармиджанино
  • Картины Беллини
  • Картины Рафаэля
  • Картины Дюрера
  • Картины Караваджо
  • Картины Тинторетто
  • Картины Веронезе

Описание экскурсии

С кем мы познакомимся?

Я отберу 5-10 произведений с выразительным, понятным сюжетом. Тициан, Диего Веласкес, Питер Брейгель, Пармиджанино, Беллини, Рафаэль, Дюрер, Караваджо, Тинторетто, Веронезе — список художников может меняться. В музее богатая коллекция, интересные картины найдутся под любой возраст участников.

Чему уделим внимание?

В основном, тем ярким произведениям, где описаны мифы и забавные сюжеты. Например:

  • Вспомним ставшего мемом старичка, удалившего занозу из лапки льва.
  • Обсудим миф об Аполлоне и Дафне: как любовь способна превратить женщину в дерево и насколько осторожным нужно быть со своими желаниями.
  • Выясним, почему не стоит приглашать на свадьбу Кентавра и какое животное наводило ужас на древних египтян.
  • Поговорим о самой громкой краже музея, связанной с солонкой «Салиера».

Будет весело и всё понятно

Формат моих экскурсий — диалог и много интерактива. Кроме занимательных рассказов, я подготовлю пазлы и загадки, а также специальные конверты. Будем угадывать, «что в чёрном ящике». В конце экскурсии вы получите увлечённого ребёнка, который сможет узнать знакомый сюжет в любом музее мира и сам рассказать о картинах своим друзьям.

Организационные детали

  • Экскурсию рекомендую детям от 5 лет. Желательно, чтобы ребёнок мог читать.
  • Дополнительно оплачиваются:
    — билеты в музей: 21€ — для взрослых, 18€ — для студентов и пенсионеров. Детям до 19 лет вход свободный
  • Вы можете самостоятельно приобрести билеты онлайн на сайте музея или в кассах либо обратиться ко мне за помощью
  • Также вы получите мой гид по кафе Вены, список интересных мест с бесплатным входом и советы, что и где посмотреть в городе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
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узнаете подробности, сможете ощутить контекст европейской истории и оценить уникальность всего, что мы видим во время наших прогулок. Экскурсии по музеям построены так, чтобы познакомить вас с самыми интересными картинами и экспонатами, не пытаясь «объять необъятное».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
В
Наталье была поставлена сложная задача провести экскурсию для 3 взрослых и детей 14 и 5 лет. В результате было интересно всем! Подача информации была настолько легкой и доступной, но в
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тоже время информативной, что время пролетело на одном дыхании! Мы остались с морем позитивных впечатлений о замечательной экскурсии. Мой старший сын с интересом участвовал во всех квестах. А самое главное моя 5-я дочь удивила всех, когда позже узнала в репродукции из журнала картину Вермеера из Венского музея) мы получили море удовольствия, а дети замечательный опыт и интерес к искусству благодаря Наталье. Экскурсию смело рекомендую для детей и взрослых любых возрастов! Интересно будет всем!

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И
Очень понравилась экскурсия с Натальей в музее истории искусств.
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Ж
Очень признательны Наталье за то, что она помогла нам за короткое время увидеть так много интересного. Наталья-эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. Спасибо!
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В
Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
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Виктория
Экскурсия супер
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