Запланируйте незабываемое путешествие в мир искусства для вашего ребёнка с индивидуальной экскурсией по Музею истории искусств в Вене.Экскурсовод подберёт произведения, которые расскажут о мифах и истории доступным языком, пробуждая интерес

к искусству. Ваш ребёнок познакомится с творчеством Тициана, Веласкеса, Брейгеля и других великих художников. Интерактивные задания, пазлы и загадки сделают обучение весёлым и захватывающим. В конце экскурсии каждый юный участник получит подарок, который поможет ему узнать знакомые сюжеты в любом музее мира и поделиться своими знаниями с друзьями. Рекомендуется для детей от 5 лет, которые уже умеют читать. Билеты в музей для взрослых и льготные категории оплачиваются отдельно, детям до 19 лет вход бесплатный. Вы также получите эксклюзивный гид по кафе Вены и список мест для посещения с семьёй

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия по Музею истории искусств в Вене подходит для посещения круглый год, так как мероприятия проходят в помещении и не зависят от погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.