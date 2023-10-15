Наталья — ваш гид в Вене

Провела экскурсии для 468 туристов

Добрый день! Более 20 лет живу в Австрии, в Вене. Тяга к истории и искусству повлияли на выбор профессии — закончила курсы гидов. Я всегда в курсе событий культурной жизни города, для гостей отбираю самые редкие жемчужины, прилагаю все усилия, чтобы вы почувствовали дух Вены, а не просто побывали на уроке истории! Пришёл, увидел, победил. Попробовать самый вкусный штрудель, вино, кофе и навсегда забрать на память две подковы из Вены в подарок! До встречи на экскурсиях!

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