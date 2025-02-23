Музей Леопольда – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Леопольда» в Вене на русском языке, цены от €238, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
23 апр в 13:30
24 апр в 14:30
€395 за всё до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
23 апр в 13:30
24 апр в 14:30
€300 за всё до 4 чел.
Выставка Шиле «Последние годы» в музее Леопольда
1 час
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Выставка Шиле «Последние годы» в музее Леопольда
Обсудить не только шедевры венского живописца, но и его бурную личную и социальную жизнь
Начало: У музея Леопольда
21 апр в 16:00
23 апр в 10:00
€238€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    23 февраля 2025
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Наше знакомство с Юлией произошло на Большом арт-туре по творчеству Густав Климта, которое началось с венского Бельведера, а закончилось в
    читать дальше

    Венской национальной галерее. Благодаря и с помощью Юлии, ее искусствоведческим знаниям и очень интересному изложению Густав Климт нами был и открыт заново и увиден с новой неизвестной нам ранее стороны. Один из нас влюбился в него ещё больше, а другой просто открыл его для себя. Путешествия по искусству с Юлией это одно из лучшего, что вы можете получить в Вене. Мы обязательно вернёмся в Вену и попросим провести нас по арт-туру уже другого художника. Какого? Спросим об этом Юлию! С огромным уважением и благодарностью, Михаил и Надежда

  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Прекрасная экскурсия. Такой глубины и знания темы не встречала ни у одного экскурсовода!
  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Юлия- великолепный искусствовед, рассказчик и организатор! Сильно захотелось вернуться в Вену и сходить на все остальные экскурсии с ней же! Спасибо❤️❤️❤️
  • I
    Inessa
    3 октября 2023
    Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
    Прекрасная экскурсия! Это уже второй раз, когда я иду на экскурсию с Юлей. Мне было очень интересно. Узнала много нового.
    читать дальше

    Юля - уникальный экскурсовод. Она не похожа ни на кого другого. Ее задача - помочь увидеть картину мира. Почему одни картины покупают, а другие - нет. Свободен ли художник в своем творчестве? Как экономика влияет на развитие искусства? Почему зиму в 17-ом веке можно рисовать, а в 15-ом это никому не приходило в голову? История Венских кафе, связь искусства с медициной - Юля выстраивает нам картину миру. Но наша задача - не просто слушать и внимать, а работать мозгами: удивляться, формировать вопросы и задумываться над ответами. Выходишь после экскурсии другим человеком. Обновленным, вдохновенным и… поумневшим. Хочется что-то почитать, дополнительно изучить, поделиться знаниями с другими. Юля - высочайшего уровня профессионал.

  • М
    Мария
    9 сентября 2019
    Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
    Великолепная, захватывающая Экскурсия!!!! Тем кто любит живопись это просто подарок!!!
  • М
    Микаэль
    30 августа 2018
    Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
    Если вы любите и интересуетесь искусством, то вам к Юлии! Экскурсия по Музею Леопольда оказалась очень интересной и познавательной. теперь
    читать дальше

    мы знаем про Климта и Шиле практически все. Юлия за два часа погрузила нас в атмосферу жизни Климта и его протеже Эгона Шиле, не скучно и динамично познакомила с их работами, которых в данном музее представлено в достаточном количестве. Мы прониклись новыми знаниями, открыли для себя узнаваемый стиль Шиле и неизвестные широкой публике пейзажи и портреты Климта. Большое спасибо Юлии за увлекательный экскурс в мир искусства! Обязательно придём к ней за следующей экскурсией, когда снова будем в Вене!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей Леопольда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
  2. Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
  3. Выставка Шиле «Последние годы» в музее Леопольда
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Парламент
  8. Исторический музей
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
Сейчас в Вене в категории "Музей Леопольда" можно забронировать 3 экскурсии от 238 до 395 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей Леопольда», 9 ⭐ отзывов, цены от €238. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь