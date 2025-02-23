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Венской национальной галерее. Благодаря и с помощью Юлии, ее искусствоведческим знаниям и очень интересному изложению Густав Климт нами был и открыт заново и увиден с новой неизвестной нам ранее стороны. Один из нас влюбился в него ещё больше, а другой просто открыл его для себя. Путешествия по искусству с Юлией это одно из лучшего, что вы можете получить в Вене. Мы обязательно вернёмся в Вену и попросим провести нас по арт-туру уже другого художника. Какого? Спросим об этом Юлию! С огромным уважением и благодарностью, Михаил и Надежда