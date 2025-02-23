Индивидуальная
до 4 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
23 апр в 13:30
24 апр в 14:30
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
23 апр в 13:30
24 апр в 14:30
€300 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Выставка Шиле «Последние годы» в музее Леопольда
Обсудить не только шедевры венского живописца, но и его бурную личную и социальную жизнь
Начало: У музея Леопольда
21 апр в 16:00
23 апр в 10:00
€238
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил23 февраля 2025Наше знакомство с Юлией произошло на Большом арт-туре по творчеству Густав Климта, которое началось с венского Бельведера, а закончилось в
- ССветлана31 октября 2024Прекрасная экскурсия. Такой глубины и знания темы не встречала ни у одного экскурсовода!
- ООльга5 июля 2024Юлия- великолепный искусствовед, рассказчик и организатор! Сильно захотелось вернуться в Вену и сходить на все остальные экскурсии с ней же! Спасибо❤️❤️❤️
- IInessa3 октября 2023Прекрасная экскурсия! Это уже второй раз, когда я иду на экскурсию с Юлей. Мне было очень интересно. Узнала много нового.
- ММария9 сентября 2019Великолепная, захватывающая Экскурсия!!!! Тем кто любит живопись это просто подарок!!!
- ММикаэль30 августа 2018Если вы любите и интересуетесь искусством, то вам к Юлии! Экскурсия по Музею Леопольда оказалась очень интересной и познавательной. теперь
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей Леопольда»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
Сейчас в Вене в категории "Музей Леопольда" можно забронировать 3 экскурсии от 238 до 395 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей Леопольда», 9 ⭐ отзывов, цены от €238. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь