Вы прогуляетесь по комнатам музея, построенного в стиле неоренессанса, и полюбуетесь знаковыми для мирового искусства работами мастеров разных лет. На вашем пути — Брейгель, Рубенс, Вермеер, Караваджо и другие гении живописи. Я расскажу, как создавались произведения и какими были их авторы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы увидите многочисленные шедевры, ведь только картин Питера Брейгеля здесь целых 12! Уделим им внимание. Вы посетите зал, где хранится «Сальера» Бенвенуто Челлини, а я расскажу, как она была украдена и как её удалось вернуть. Рассмотрите «Мадонну в зелени» Рафаэля Санти, портреты принцев и принцесс кисти Диего Веласкеса, картины выдающегося творца Золотого века голландской живописи Яна Вермеера и другие работы знаменитых мастеров.

Организационные детали

Обратите внимание:

Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.