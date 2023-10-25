Пройти по залам музея и узнать, как украли «Сальеру» Челлини
Вы прогуляетесь по комнатам музея, построенного в стиле неоренессанса, и полюбуетесь знаковыми для мирового искусства работами мастеров разных лет. На вашем пути — Брейгель, Рубенс, Вермеер, Караваджо и другие гении живописи. Я расскажу, как создавались произведения и какими были их авторы.
Ближайшие даты:
25
окт
окт
1
ноя
ноя
8
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите многочисленные шедевры, ведь только картин Питера Брейгеля здесь целых 12! Вы посетите зал, где хранится «Сальера» Бенвенуто Челлини, а я расскажу, как она была украдена и как её удалось вернуть. Рассмотрите «Мадонну в зелени» Рафаэля Санти, портреты принцев и принцесс кисти Диего Веласкеса, картины выдающегося творца Золотого века голландской живописи Яна Вермеера и другие работы знаменитых мастеров.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей на сайте или в кассе — €21. До 19 лет вход бесплатный.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно.
- Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость), чтобы вы ничего не упустили из моих рассказов.
- Обратите внимание — некоторые картины могут увезти на реставрацию или другие выставки.
- В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €1 или 2 (возвратная).
- Прежде чем оплатить заказ на одного человека, пожалуйста, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.
в среду в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Музея истории искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 470 туристов
Добрый день! Более 20 лет живу в Австрии, в Вене. Тяга к истории и искусству повлияли на выбор профессии — закончила курсы гидов. Я всегда в курсе событий культурной жизни города, для гостей отбираю самые редкие жемчужины, прилагаю все усилия, чтобы вы почувствовали дух Вены, а не просто побывали на уроке истории! Пришёл, увидел, победил. Попробовать самый вкусный штрудель, вино, кофе и навсегда забрать на память две подковы из Вены в подарок! До встречи на экскурсиях!
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