В группе по Музею истории искусств

Пройти по залам музея и узнать, как украли «Сальеру» Челлини

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы прогуляетесь по комнатам музея, построенного в стиле неоренессанса, и полюбуетесь знаковыми для мирового искусства работами мастеров разных лет. На вашем пути — Брейгель, Рубенс, Вермеер, Караваджо и другие гении живописи. Я расскажу, как создавались произведения и какими были их авторы.
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
В группе по Музею истории искусств
Ближайшие даты:
25
окт
1
ноя
8
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите многочисленные шедевры, ведь только картин Питера Брейгеля здесь целых 12! Вы посетите зал, где хранится «Сальера» Бенвенуто Челлини, а я расскажу, как она была украдена и как её удалось вернуть. Рассмотрите «Мадонну в зелени» Рафаэля Санти, портреты принцев и принцесс кисти Диего Веласкеса, картины выдающегося творца Золотого века голландской живописи Яна Вермеера и другие работы знаменитых мастеров.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей на сайте или в кассе — €21. До 19 лет вход бесплатный.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно.
  • Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость), чтобы вы ничего не упустили из моих рассказов.
  • Обратите внимание — некоторые картины могут увезти на реставрацию или другие выставки.
  • В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €1 или 2 (возвратная).
  • Прежде чем оплатить заказ на одного человека, пожалуйста, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

в среду в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Музея истории искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Групповые
Можно с детьми
Музеи
Летние
Популярные места
Исторический музей

Похожие туры из Вены

Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
около входа в музей
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
130 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Познакомиться с серьёзным искусством в весёлом формате: знаменитые художники, мифы и … мемы
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
159 за всё до 6 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Разобраться в югендстиле, эстетике экспрессионизма и связи медицины с произведениями искусства
У вход в Музей Леопольда
21 окт
22 окт
23 окт
25 окт
270 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Вене
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ