Вы прогуляетесь по комнатам музея, построенного в стиле неоренессанса, и полюбуетесь знаковыми для мирового искусства работами мастеров разных лет. На вашем пути — Брейгель, Рубенс, Вермеер, Караваджо и другие гении живописи. Я расскажу, как создавались произведения и какими были их авторы.
Описание экскурсии
Вы увидите многочисленные шедевры, ведь только картин Питера Брейгеля здесь целых 12! Уделим им внимание. Вы посетите зал, где хранится «Сальера» Бенвенуто Челлини, а я расскажу, как она была украдена и как её удалось вернуть. Рассмотрите «Мадонну в зелени» Рафаэля Санти, портреты принцев и принцесс кисти Диего Веласкеса, картины выдающегося творца Золотого века голландской живописи Яна Вермеера и другие работы знаменитых мастеров.
Организационные детали
Обратите внимание:
Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
- Дополнительные расходы: билет в музей на сайте или в кассе — €21. До 19 лет вход бесплатный. По желанию приобрету билеты для вас
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно
- Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость)
- Обратите внимание — некоторые картины могут увезти на реставрацию или другие выставки
- В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €1 или 2 (возвратная)
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость — €300
в понедельник в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, во вторник и среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в четверг в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 19:30, в пятницу в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30, в субботу в 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30 и 16:30, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея истории искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, во вторник и среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в четверг в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 19:30, в пятницу в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30, в субботу в 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30 и 16:30, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
остались под глубоким впечатлением от посещения музея. Наталья-потрясающий рассказчик и знаток материала.
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Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются в памяти. Наталья очень позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Отлично знает экспозицию и спрашивает что интересует именно вас. Музей огромный! После экскурсии осталось приятное впечатление и послевкусие.
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Наталия хороший рассказчик, очень подходящая экскурсия для тех, кому надо за время короткой экскурсии понять основное про Музей истории искусств и его шедевры. Обязательно обращусь к ней, когда поеду в
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И
В музей истории Искусств я отправляла свою сестру. Сестре очень понравилось. Насыщенная, очень познавательная и живая экскурсия. Подача материала очень доступная и легко воспринимаемая, приятно, когда экскурсовод не просто сухо
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Спасибо Наталье за экскурсию по удивительному музею. Конечно воспринять и обойти весь такой огромный и богатый музей за 2 часа невозможно, поэтому тем более нужен такой знающий проводник как Наталья, которая весело сориентирует, расскажет множество увлекательных историй, обратит внимание на нюансы и даст много полезных советов:) Спасибо и конечно рекомендуем экскурсии Натальи всем приезжающим в Вену.
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Мы очень рады, что получилось попасть на экскурсию) мы решили прямо в этот день (у нас изменились планы), как правило, за три-четыре часа уже на экскурсию не попадёшь, но в
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