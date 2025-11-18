Описание водной прогулки
Уникальное путешествие по Виене
Начните свое приключение с приятной прогулки на речном трамвайчике по живописному руслу Дуная. Это отличный способ насладиться природой и красотой окружающего мира.
Ощущение нового
По пути вы продолжите свое путешествие по Дунайскому Каналу. Здесь вам откроются непривычные виды на знакомые достопримечательности Вены. Этот маршрут предоставит возможность увидеть город с совершенно иной перспективы.
Финал вашего путешествия
Ваше приключение завершится в самом центре Вены. Это отличный способ завершить прогулку и насладиться атмосферой города — идеальное время, чтобы поразмыслить о впечатлениях.
Что ожидать
- Погружение в красоту природы.
- Новые виды на привычные места.
- Уют в самом сердце Вены.
Не упустите возможность ощутить все прелести этого путешествия!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
