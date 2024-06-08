Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Групповая 2 часа Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня) «с возможностью посещения групповой обзорной экскурсии на английском или немецком языке, вечернего маршутра и речного круиза» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 € 59 за человека Другие экскурсии Вены

Водные экскурсии в Вене на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024