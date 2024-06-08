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Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня)
«с возможностью посещения групповой обзорной экскурсии на английском или немецком языке, вечернего маршутра и речного круиза»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€59 за человека
Водные экскурсии в Вене на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024