Откройте для себя Вену с воды на борту теплохода MS Wien, MS Blue Danube или MS Vindobona.
Проплывите по Дунайскому каналу, любуясь знаковыми зданиями и наслаждаясь разнообразием блюд, приготовленных прямо на борту.
Описание круизаКрасоты Вены с борта теплохода Откройте для себя Вену, путешествуя по замкнутому маршруту Дунайского канала, начиная с пристани на площади Шведенплац. По пути вы увидите башню «Юника», обсерваторию «Урания», «Бадешиф», Рингтурм, казармы Россауэр, дом Захи Хадид и другие важные здания. Кулинарные изыски на воде Позвольте себе насладиться блюдами, которыми управляет шеф-повар Роман Лоос. Меню разнообразно, а все блюда готовятся из свежих продуктов прямо на борту, включая традиционные венские шницели. Обед в сочетании с живописной прогулкой гарантирует вам приятные впечатления и возможность увидеть Вену под необычным углом. Важная информация:
- Не допускается: нескладные инвалидные коляски и электрические инвалидные коляски.
- В зоне ресторана запрещено курение во время всех круизов. Курить можно только на открытой палубе.
- Дети до 10 лет путешествуют бесплатно (питание для детей не включено).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня «Юника»
- Обсерватория «Урания»
- Бадешиф
- Рингтурм
- Казармы Россауэр
- Дом Захи Хадид
Что включено
- Билет на круиз
- Шницель
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Питание для детей до 10 лет
Место начала и завершения?
Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирослава
10 окт 2025
Очень приятное занятие, мы попали на солнечную погоду, и освежающий ветерок добавил удовольствия.
В
Виктория
21 июл 2024
Поездка была очень приятной: современный, просторный и тихий теплоход, а обед с венским шницелем — просто фантастика. Цены на напитки приемлемые.
Д
Дмитрий
15 фев 2024
Великолепные виды! Шницель был огромным и очень вкусным. Прекрасный круиз с комментариями о зданиях вдоль берега Вены.
Входит в следующие категории Вены
