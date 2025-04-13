Откройте для себя Вену с воды на борту одного из теплоходов — MS Wien, MS Blue Danube или MS Vindobona.
Проплывите по Дунайскому каналу, любуясь знаковыми достопримечательностями города в комфортной обстановке.
Описание круизаПутешествие по венским водам Отправляйтесь в круиз на борту одного из теплоходов — MS Wien, MS Blue Danube или MS Vindobona. Вы проплывете по живописному маршруту вдоль Дунайского канала, начиная с городской пристани на площади Шведенплац. Город с новой перспективы Во время прогулки вы увидите важные достопримечательности, такие как башня Uniqa, обсерватория Урания, прогулочный теплоход, Рингтурм, казармы Россауэр и дом Захи Хадид. Этот круиз — удобный и приятный способ насладиться архитектурой и историей Вены с воды, открывая для себя город с необычного ракурса. Важная информация:
- В ресторане запрещено курение.
- Обратите внимание, что дети в возрасте от 0 до 9 лет путешествуют бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Uniqa
- Обсерватория Урания
- Рингтурм
- Казармы Россауэр
- Дом Захи Хадид
Что включено
- Входной билет на круиз
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи и обратно
Место начала и завершения?
Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
13 апр 2025
День выдался прекрасным, а время экскурсии прошло эффективно и приятно
М
Марк
27 мар 2025
Круиз был приятным и расслабляющим после насыщенных дней в городе. Виды не самые живописные, скорее необычные и городские, но поездка определённо стоит того.
А
Анна
31 мар 2024
Отличный опыт: вкусная еда и высокий уровень сервиса. Рекомендую всем, особенно если у вас мало времени.
