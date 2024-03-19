Marina проводит ещё 1 экскурсию

Я покажу вам все «визитные карточки» Вены: памятник Марии Терезии, площадь Героев, церковь Благодарения, Оперу и Музей истории искусств. Кроме того, вы отыщете самый фотографируемый памятник столицы в городском парке, услышите историю старейшего колеса обозрения в мире, узнаете о колоритном местном рынке Нашмаркт и поймете, почему Вена уже много лет не покидает список лучших городов для жизни.
Венские дворцы
Вена — город дворцов и величественных площадей. Вы узнаете, чем отличаются дворцы внутри города от дворцов на Рингштрассе и почему почти все загородные дома для знати построены в стиле барокко. Посетите бывшую резиденцию принца Евгения Савойского — дворец Бельведер.
Современная Вена
Кроме исторического центра, вы увидите современные районы города: Новый Дунай и Венский международный центр, где расположена штаб-квартира ООН. А также познакомитесь с творчеством художника Хундертвассера и рассмотрите его необычный цветной дом с кустами и деревьями на крыше.
Организационные детали
Экскурсия проходит в комфортном темпе — мы никуда не будем спешить. По желанию можно сделать перерыв на кофе
Экскурсию можно провести на арендованном авто за отдельную плату
Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Программу можно дополнить фотосессией. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1858 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, и я влюблена в Вену с 2015 года. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Andrei
Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь органично передается к её слушателям. Мы отлично провели время. Большое спасибо!
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К
Кристина
Добрый день! У нас был довольно специфический запрос. Дело в том, что на эту экускурсию с нами отправился дедушка 95 лет со слуховыми проблемами. Гид Мария сразу поняла ситуацию, и читать дальшеуменьшить
в машине мы расположились так, чтобы она могла говорить непосредственно в ухо нашему старейшине. В результате все остались очень довольны. Узнали много интересного не только об истории Вены, но и о современной жизни города. По ходу экскурсии дедушка активно задавал вопросы, Мария исчерпывающе отвечала. Забрали нас у отеля и к нему же доставили через два часа. Спасибо за полезное и приятное времяпрепровождение!
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Л
Любовь
В целом хорошая групповая экскурсия. Гид отвечает оперативно.
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Инна
Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
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Ю
Юлия
По Вене с ветерком)) Так можно охарактеризовать экскурсию. Быстро, четко, все самое основное. Мария подстроилась под наши предпочтения и скорректировала маршрут. Спасибо. Было интересно!
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В
Вячеслав
Юля- прекрасный, душевный человек, знаток Вены, ее истории, архитектуры, интересных фактов! Незабываемая экскурсия! Договорились о следующей встрече! 😍😍😍😍😍😍😍
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