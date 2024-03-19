Marina проводит ещё 1 экскурсию

Вы увидите все знаковые места Вены: здания Парламента и Ратуши, дворец Бельведер, цветной дом Хундертвассера и Дунайский канал. А также узнаете, как всего за 50 лет ей удалось превратиться из средневекового города в прогрессивный и комфортный для жизни мегаполис!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Классическая Вена

Я покажу вам все «визитные карточки» Вены: памятник Марии Терезии, площадь Героев, церковь Благодарения, Оперу и Музей истории искусств. Кроме того, вы отыщете самый фотографируемый памятник столицы в городском парке, услышите историю старейшего колеса обозрения в мире, узнаете о колоритном местном рынке Нашмаркт и поймете, почему Вена уже много лет не покидает список лучших городов для жизни.

Венские дворцы

Вена — город дворцов и величественных площадей. Вы узнаете, чем отличаются дворцы внутри города от дворцов на Рингштрассе и почему почти все загородные дома для знати построены в стиле барокко. Посетите бывшую резиденцию принца Евгения Савойского — дворец Бельведер.

Современная Вена

Кроме исторического центра, вы увидите современные районы города: Новый Дунай и Венский международный центр, где расположена штаб-квартира ООН. А также познакомитесь с творчеством художника Хундертвассера и рассмотрите его необычный цветной дом с кустами и деревьями на крыше.

Организационные детали