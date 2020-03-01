Marina проводит ещё 1 экскурсию

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Главные достопримечательности австрийской столицы на авто-пешеходной экскурсии

Marina
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Marina – ваш гид
Вы увидите все знаковые места Вены: здания Парламента и Ратуши, дворцы Бельведер и Шёнбрунн, цветной дом Хундертвассера и Дунайский канал.

А также узнаете, как всего за 50 лет ей удалось превратиться из средневекового города в прогрессивный и комфортный для жизни мегаполис!
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Вена классическая и современная
Вена классическая и современная

Что вас ожидает

Классическая Вена
Я покажу вам все «визитные карточки» Вены: памятник Марии Терезии, площадь Героев, церковь Благодарения, Оперу и музей Истории искусств. Кроме того, вы отыщете самый фотографируемый памятник столицы в городском парке, услышите историю старейшего колеса обозрения в мире, узнаете о колоритном местном рынке Нашмаркт и поймете, почему Вена уже много лет не покидает список лучших городов для жизни.

Венские дворцы
Вена — город дворцов и величественных площадей. Вы узнаете, чем отличаются дворцы внутри города от дворцов на Рингштрассе и почему почти все загородные дома для знати построены в стиле барокко. Посетите бывшую резиденцию принца Евгения Савойского — дворец Бельведер — и погуляете по живописному парку дворца Шёнбрунн, принадлежавшему Габсбургам.

Современная Вена
Кроме исторического центра, вы увидите современные районы города: Новый Дунай и Венский международный центр, где расположена штаб-квартира ООН. А также познакомитесь с творчеством художника Хундертвассера и рассмотрите его необычный цветной дом с кустами и деревьями на крыше.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость — доплата 80 евро
  • Экскурсия проходит в комфортном темпе — мы никуда не будем спешить. По желанию можно сделать перерыв на кофе.
  • Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Вена классическая и современная
Вена классическая и современная
Вена классическая и современная
Вена классическая и современная
Вена классическая и современная
Вена классическая и современная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, и я влюблена в Вену уже 10 лет. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!
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Marina проводит ещё 1 экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей. Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
Вена для новичковВена для новичковВена для новичков
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История Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и дат
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Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке. Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев. Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.
Вена — первое знакомствоВена — первое знакомствоВена — первое знакомство
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31 отзыв
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Вена в вашем ритмеВена в вашем ритмеВена в вашем ритме
165 за экскурсию
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8 отзывов
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