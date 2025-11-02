Найдено 3 экскурсии в категории « По рекам и каналам » в Вене на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На теплоходе 1 час 15 минут 3 отзыва Круиз Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich «Проплывите по Дунайскому каналу, любуясь знаковыми достопримечательностями города в комфортной обстановке» €32 за человека На теплоходе 1 час 15 минут 3 отзыва Круиз Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich «Проплывите по Дунайскому каналу, любуясь знаковыми зданиями и наслаждаясь разнообразием блюд, приготовленных прямо на борту» €45.50 за человека 1.5 часа Водная прогулка Экскурсия по Дунайскому каналу (экскурсия на речном трамвайчике) Начало: Vienna «Приятная прогулка, начинающаяся с поездки на речном трамвайчмке по руслу Дуная, продолжающаяся по Дунайскому Каналу, откуда вам откроется непривычный вид на знакомые достопримечательности ВЕНЫ, и заканчивающаяся в центре города» Расписание: По договоренности €225 за всё до 60 чел. Другие экскурсии Вены

