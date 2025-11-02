Мои заказы

Экскурсии по рекам в Вене 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Вене на русском языке, цены от €32.
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
На теплоходе
1 час 15 минут
3 отзыва
Круиз
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Проплывите по Дунайскому каналу, любуясь знаковыми достопримечательностями города в комфортной обстановке»
2 ноя в 11:00
3 ноя в 11:00
€32 за человека
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
На теплоходе
1 час 15 минут
3 отзыва
Круиз
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Проплывите по Дунайскому каналу, любуясь знаковыми зданиями и наслаждаясь разнообразием блюд, приготовленных прямо на борту»
3 ноя в 11:00
4 ноя в 11:00
€45.50 за человека
Экскурсия по Дунайскому каналу (экскурсия на речном трамвайчике)
1.5 часа
Водная прогулка
Экскурсия по Дунайскому каналу (экскурсия на речном трамвайчике)
Начало: Vienna
«Приятная прогулка, начинающаяся с поездки на речном трамвайчмке по руслу Дуная, продолжающаяся по Дунайскому Каналу, откуда вам откроется непривычный вид на знакомые достопримечательности ВЕНЫ, и заканчивающаяся в центре города»
Расписание: По договоренности
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€225 за всё до 60 чел.

