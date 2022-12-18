Прага – город с уникальной атмосферой и неповторимым шармом. Убедитесь в этом сами! Многогранная Прага состоит из нескольких исторических районов, каждый из которых имеет свое неповторимое очарование.

Экскурсия начнется с посещения сердца Чехии – Пражского Града. На протяжении столетий отсюда правили князья, короли и императоры, а сегодня это резиденция Президента Чехии. На Пражском Граде вас ждет прогулка по 4-м дворам, посещение главного кафедрального собора Св. Вита (бесплатная часть), панорамы Праги с обзорных площадок.

Продолжится экскурсия через Карлов мост, старейший и красивейший мост Праги, пронизанный тайнами и волшебством. Те, кто верит в предания и приметы, сможет загадать на мосту свое самое заветное желание.

Пражский район Старый город является одним из самых загадочных и красивых. Именно в Старом Городе строились резиденции знаменитейших аристократических родов, а сегодня расположены многие архитектурные и культурные достопримечательности. Вы увидите первое здание Карлова университета – Каролинум и здание Сословного театра – первого общественного театра в городе.

Ну и, конечно же, вас ждет Староместская площадь – главная площадь Праги со знаменитыми Астрономическими часами-курантами.