Мои заказы

Однодневное путешествие в Прагу: от Вены до сердца Чехии

Однодневное путешествие в Прагу
Отправьтесь из Вены в незабываемое однодневное путешествие по живописным уголкам Европы. Вас ждут Брно и Прага — города с уникальной архитектурой, историей и атмосферой. Откройте для себя древние замки, старинные площади и легенды Средневековья.
5
3 отзыва
Однодневное путешествие в Прагу: от Вены до сердца Чехии
Однодневное путешествие в Прагу: от Вены до сердца Чехии
Однодневное путешествие в Прагу: от Вены до сердца Чехии

Описание экскурсии

Путешествие из Вены по живописным регионам Начните увлекательное однодневное путешествие из Вены, проезжая по живописным просторам Нижней Австрии — знаменитому винодельческому краю, по историческим землям Моравии и Чешскому лесу. Ваш маршрут приведёт вас в соседнюю Чехию, где начнётся знакомство с двумя удивительными городами. Очарование Брно и сокровища Праги Первая остановка — Брно. Здесь вы посетите величественный собор Святых Петра и Павла, впечатляющий призыв к небу готический шедевр. Затем осмотрите замок Шпильберк с его панорамным видом на город и прогуляетесь по Старому городу с мощеными улочками и уютными площадями. Далее дорога приведёт в Прагу, где вас встретит местный гид. Вас ждёт прогулка по Вацлавской площади и Старому городу, где вы увидите астрономические часы, Тынскую церковь, дом Франца Кафки и Новую ратушу. Пройдите по Карлову мосту, насладитесь панорамами Влтавы и узнаете секреты Пражского Града и собора Святого Вита. Малая Страна и свободное время Прогуляйтесь по живописному району Малая Страна с его барочной архитектурой и тихими улочками. После экскурсии у вас останется время, чтобы насладиться прогулкой по центру Праги, попробовать блюда чешской кухни и вдохнуть атмосферу старого города. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, зонт, паспорт или удостоверение личности для детей.
  • Не допускается: курение в автомобиле, алкоголь и наркотики, фейерверки, взрывчатые вещества, употребление алкогольных напитков в автомобиле.
  • Путешественники с детьми младше 13 лет или ростом ниже 130 см. должны заранее сообщить об этом, чтобы можно было подготовить детское кресло в соответствии с правилами.
  • Не подходит для: детей до 1 года.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижняя Австрия
  • Брно
  • Собор Святых Петра и Павла
  • Замок Шпильберк
  • Старый город Брно
  • Вацлавская площадь
  • Старый город
  • Староместская площадь
  • Астрономические часы
  • Тынская церковь
  • Дом Франца Кафки
  • Новая ратуша
  • Карлов мост
  • Река Влтава
  • Пражский Град (Градчаны)
  • Собор Святого Вита
  • Малая Страна (Мала-Страна)
Что включено
  • Трансфер из вашего отеля
  • Поездка в Прагу на микроавтобусе
  • Вода и местные закуски в дороге
  • Услуги гида
  • Обзорная экскурсия по Праге
  • Свободное время
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, зонт, паспорт или удостоверение личности для детей
  • Не допускается: курение в автомобиле, алкоголь и наркотики, фейерверки, взрывчатые вещества, употребление алкогольных напитков в автомобиле
  • Путешественники с детьми младше 13 лет или ростом ниже 130 см должны заранее сообщить об этом, чтобы можно было подготовить детское кресло в соответствии с правилами
  • Не подходит для: детей до 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
София
1 апр 2025
Прекрасная экскурсия в небольшой группе — благодаря этому всё ощущалось очень уютно и индивидуально. Микроавтобус был комфортным, а Самуэль оказался отличным гидом: он не только рассказывал интересные исторические факты, но и посоветовал отличное место для обеда в свободное время. В целом, это был отличный день и замечательная поездка
А
Александра
14 мая 2024
Мне посчастливилось путешествовать с Хашилом — моим водителем и гидом, и это был просто отличный опыт. Он невероятно доброжелателен, профессионален и всегда старается сделать всё идеально. Помочь с багажом, дать
читать дальше

полезные советы, позаботиться о комфорте во время поездки — он внимателен к каждой детали. Очень рекомендую выбирать поездку с Хашилом — его забота и отличное обслуживание действительно делают путешествие особенным. Спасибо, Хашил, за такие приятные впечатления!

М
Макар
8 мар 2024
Самуэль — замечательный гид: знающий, внимательный и добрый. Большое спасибо ему за незабываемую поездку в Прагу!

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
397 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Вена впервые
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене