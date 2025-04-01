Отправьтесь из Вены в незабываемое однодневное путешествие по живописным уголкам Европы. Вас ждут Брно и Прага — города с уникальной архитектурой, историей и атмосферой. Откройте для себя древние замки, старинные площади и легенды Средневековья.
Описание экскурсииПутешествие из Вены по живописным регионам Начните увлекательное однодневное путешествие из Вены, проезжая по живописным просторам Нижней Австрии — знаменитому винодельческому краю, по историческим землям Моравии и Чешскому лесу. Ваш маршрут приведёт вас в соседнюю Чехию, где начнётся знакомство с двумя удивительными городами. Очарование Брно и сокровища Праги Первая остановка — Брно. Здесь вы посетите величественный собор Святых Петра и Павла, впечатляющий призыв к небу готический шедевр. Затем осмотрите замок Шпильберк с его панорамным видом на город и прогуляетесь по Старому городу с мощеными улочками и уютными площадями. Далее дорога приведёт в Прагу, где вас встретит местный гид. Вас ждёт прогулка по Вацлавской площади и Старому городу, где вы увидите астрономические часы, Тынскую церковь, дом Франца Кафки и Новую ратушу. Пройдите по Карлову мосту, насладитесь панорамами Влтавы и узнаете секреты Пражского Града и собора Святого Вита. Малая Страна и свободное время Прогуляйтесь по живописному району Малая Страна с его барочной архитектурой и тихими улочками. После экскурсии у вас останется время, чтобы насладиться прогулкой по центру Праги, попробовать блюда чешской кухни и вдохнуть атмосферу старого города. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, зонт, паспорт или удостоверение личности для детей.
- Не допускается: курение в автомобиле, алкоголь и наркотики, фейерверки, взрывчатые вещества, употребление алкогольных напитков в автомобиле.
- Путешественники с детьми младше 13 лет или ростом ниже 130 см. должны заранее сообщить об этом, чтобы можно было подготовить детское кресло в соответствии с правилами.
- Не подходит для: детей до 1 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижняя Австрия
- Брно
- Собор Святых Петра и Павла
- Замок Шпильберк
- Старый город Брно
- Вацлавская площадь
- Старый город
- Староместская площадь
- Астрономические часы
- Тынская церковь
- Дом Франца Кафки
- Новая ратуша
- Карлов мост
- Река Влтава
- Пражский Град (Градчаны)
- Собор Святого Вита
- Малая Страна (Мала-Страна)
Что включено
- Трансфер из вашего отеля
- Поездка в Прагу на микроавтобусе
- Вода и местные закуски в дороге
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по Праге
- Свободное время
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, зонт, паспорт или удостоверение личности для детей
- Не допускается: курение в автомобиле, алкоголь и наркотики, фейерверки, взрывчатые вещества, употребление алкогольных напитков в автомобиле
- Путешественники с детьми младше 13 лет или ростом ниже 130 см должны заранее сообщить об этом, чтобы можно было подготовить детское кресло в соответствии с правилами
- Не подходит для: детей до 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
1 апр 2025
Прекрасная экскурсия в небольшой группе — благодаря этому всё ощущалось очень уютно и индивидуально. Микроавтобус был комфортным, а Самуэль оказался отличным гидом: он не только рассказывал интересные исторические факты, но и посоветовал отличное место для обеда в свободное время. В целом, это был отличный день и замечательная поездка
А
Александра
14 мая 2024
Мне посчастливилось путешествовать с Хашилом — моим водителем и гидом, и это был просто отличный опыт. Он невероятно доброжелателен, профессионален и всегда старается сделать всё идеально. Помочь с багажом, дать
М
Макар
8 мар 2024
Самуэль — замечательный гид: знающий, внимательный и добрый. Большое спасибо ему за незабываемую поездку в Прагу!
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.