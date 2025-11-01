Мои заказы

Экскурсия во Дворец Шёнбрунн

Посетите летнюю резиденцию австрийских императоров и насладитесь шоу «Яблочного Штруделя». Узнайте секреты приготовления и попробуйте десерт
Дворец Шёнбрунн в Вене - это не только роскошные императорские апартаменты, но и уникальная возможность увидеть барочную архитектуру в её лучшем проявлении.

Гостей ждёт увлекательное шоу «Яблочного Штруделя», где раскрываются секреты приготовления знаменитого десерта. Прогулка по парку, посещение Пальмового домика и павильона Глориетты добавят ярких впечатлений.

Для семей и любителей истории это отличная возможность окунуться в атмосферу прошлого и насладиться культурными сокровищами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Императорские апартаменты
  • 🍏 Шоу «Яблочного Штруделя»
  • 🌿 Прекрасный парк и лабиринт
  • 🐾 Старейший зоопарк
  • 🏛 Архитектура барокко
Экскурсия во Дворец Шёнбрунн

Что можно увидеть

  • Дворец Шёнбрунн
  • Пальмовый домик
  • Павильон Глориетты
  • Парк
  • Лабиринт
  • Зоопарк

Описание экскурсии

Погружение в императорскую атмосферу

Посещение императорских апартаментов в летней резиденции — это уникальная возможность окунуться в историю и почувствовать величие австрийских императоров. Здесь, в дворце Шёнбрунн, вас ожидает не только невероятная архитектура, но и множество интересных подробностей о жизни двора.

Знаменитое шоу «Яблочного Штруделя»

Не упустите шанс стать частью захватывающего шоу «Яблочного Штруделя». Во время этого представления вы сможете узнать, как готовится классический яблочный штрудель, который стал символом австрийской кухни. А самым приятным моментом станет возможность его попробовать!

Архитектурный шедевр

Дворец Шёнбрунн — это не просто резиденция, а величественное произведение искусства, созданное архитектором Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом. Его барочная архитектура восхищает своей красотой и гармонией.

Что можно увидеть в Шёнбрунне

В этом удивительном месте вас ждут:

  • Пальмовый домик — экзотический оазис с тропическими растениями.
  • Павильон Глориетты — с панорамным видом на всю окрестность.
  • Чудесный парк с ухоженными аллеями и живописными уголками.
  • Лабиринт — увлекательное приключение для детей и взрослых.
  • Столетний зоопарк — один из старейших в мире, где можно увидеть редкие виды животных.

Наслаждение атмосферой

В местном кафе несколько раз в день проходят шоу, посвященные приготовлению штруделя. Это не просто мастер-классы, а настоящие кулинарные спектакли, в которых можно поучаствовать и узнать все секреты приготовления этого чудесного десерта. Не упустите возможность сделать ваш визит в Шёнбрунн еще более незабываемым!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оратовская
1 ноя 2025
У меня была индивидуальная экскурсия с гидом Светланой Мальцевой. Очень подробная интересная информация по всем комнатам дворца. История Габсбургов впечатляет! Рекомендую этот тур и гида!

