Замки, дворцы и особняки Вены

Найдено 15 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Вене на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
«Австрийский дворец и род Эстерхази»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
«Вы услышите, как был построен дворец и кем был его первый хозяин»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
«» Дворец, который построили недалеко от этого места, назвали Schönbrunn»
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия музей Сисси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
«» Дворец, который построили недалеко от этого места, назвали Schönbrunn»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Братислава - душа и сердце Словакии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Братислава - душа и сердце Словакии
Начало: По договоренности
«Уже на подъездах к городу вы увидите белоснежный замок, расположенный на высоком холме»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
310 за всё до 6 чел.
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
Билеты
1 час 27 минут
1 отзыв
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
«Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко»
Расписание: Ежедневно в 20:30
45 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
«Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко»
Расписание: Ежедневно в 20:30
65 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
«Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко»
Расписание: Ежедневно в 20:30
75 за билет
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
«Дворец Бельведере – одно из самых шикарных дворцовых зданий в Вене в стиле барокко»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
195 за всё до 6 чел.
Истории и тайны Венского леса
Индивидуальная
4 часа
Истории и тайны Венского леса
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«средневековый замок Лихтенштейн — родовое гнездо княжеской семьи Лихтенштейнов, от которого и произошла их фамилия, неоднократно разрушался и возрождался»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Творчество Климта в музее Бельведер
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
70 за человека
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 10 чел.
Сокровища Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
«Здесь вы оцените масштабность сооружения, услышите историю строительства комплекса, в котором воплотились мечты о сказочном замке из романа Гауфа, и познакомитесь с образцом типичного фортификационного сооружения середины 12 века»
Завтра в 10:30
13 июня в 10:30
350 за всё до 4 чел.
Южная Моравия: в замках и винах
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«Во время экскурсии мы побываем в замке Ледница – одном из самых красивых и популярных замков Чехии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
520 за всё до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«Посетив дворец Шёнбрунн вы получите уникальную возможность познакомиться с жизнью и бытом императорской династии Габсбургов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Братислава - душа и сердце Словакии
    Экскурсия в Братиславу с экскурсоводом Андреем оказалась увлекательным путешествием в историю и культуру города. Андрей проявил глубокие знания и страсть
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    к рассказу о достопримечательностях. Его рекомендация о волшебной кофейне оказалась в точку! Однако, дополнительное время для осмотра исторического музея оказалось недостаточным. Добавление еще часа к экскурсии позволило бы более полно погрузиться в местную историю и атмосферу.

  • Я
    Яна
    23 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
    Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
  • А
    Анна
    29 марта 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
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    датами и сложными для понимания определениями и в тоже время было много интересных фактов не только из жизни художников, но и об Австрии начала 20 в. На экскурсии были с мужем вдвоем, он любит музеи, но не живопись и ему тоже понравилось 😊. поэтому могу порекомендовать - смело ведите мужей и детей навстречу с искусством в сопровождении Натальи.

  • D
    Diana
    8 марта 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Прекрасная экскурсия!!!
  • Н
    Наталья
    14 октября 2023
    Сказки Венского леса
    Интересная и информативная экскурсия. Комфортабельный транспорт. Валерий наш гид интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы.
  • В
    Владимир
    16 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Всё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
  • М
    Мария
    23 мая 2023
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!
  • В
    Вадим
    15 апреля 2023
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали
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    разные легенды, связанные с историей и современностью. Другими глазами посмотрели на некоторые обычные объекты. Хотим отметить высокие профессиональные качества Евгении: все четко, по существу, увлекательно, доброжелательно. На все наши возникшие по ходу вопросы давала развернутые ответы. Мы получили удовольствие от экскурсии, от общения с Евгенией Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 45 до 520. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 27 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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