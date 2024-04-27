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датами и сложными для понимания определениями и в тоже время было много интересных фактов не только из жизни художников, но и об Австрии начала 20 в. На экскурсии были с мужем вдвоем, он любит музеи, но не живопись и ему тоже понравилось 😊. поэтому могу порекомендовать - смело ведите мужей и детей навстречу с искусством в сопровождении Натальи.