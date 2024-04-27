1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
«Австрийский дворец и род Эстерхази»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
«Вы услышите, как был построен дворец и кем был его первый хозяин»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
«» Дворец, который построили недалеко от этого места, назвали Schönbrunn»
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
«» Дворец, который построили недалеко от этого места, назвали Schönbrunn»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Братислава - душа и сердце Словакии
Начало: По договоренности
«Уже на подъездах к городу вы увидите белоснежный замок, расположенный на высоком холме»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€310 за всё до 6 чел.
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
«Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€45 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
«Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€65 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
«Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€75 за билет
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
«Дворец Бельведере – одно из самых шикарных дворцовых зданий в Вене в стиле барокко»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории и тайны Венского леса
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«средневековый замок Лихтенштейн — родовое гнездо княжеской семьи Лихтенштейнов, от которого и произошла их фамилия, неоднократно разрушался и возрождался»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
«Здесь вы оцените масштабность сооружения, услышите историю строительства комплекса, в котором воплотились мечты о сказочном замке из романа Гауфа, и познакомитесь с образцом типичного фортификационного сооружения середины 12 века»
Завтра в 10:30
13 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«Во время экскурсии мы побываем в замке Ледница – одном из самых красивых и популярных замков Чехии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€520 за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«Посетив дворец Шёнбрунн вы получите уникальную возможность познакомиться с жизнью и бытом императорской династии Габсбургов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия в Братиславу с экскурсоводом Андреем оказалась увлекательным путешествием в историю и культуру города. Андрей проявил глубокие знания и страсть
- ЯЯна23 апреля 2024Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
- ААртем16 апреля 2024Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
- ЕЕлена5 апреля 2024Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
- ААнна29 марта 2024От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
- DDiana8 марта 2024Прекрасная экскурсия!!!
- ННаталья14 октября 2023Сказки Венского лесаИнтересная и информативная экскурсия. Комфортабельный транспорт. Валерий наш гид интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы.
- ВВладимир16 июля 2023Индивидуальная экскурсия в ВенеВсё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
- ММария23 мая 2023Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!
- ВВадим15 апреля 2023Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дворцы, замки и особняки»
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