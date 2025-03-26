Вас ждет уникальная возможность посетить дворец Шёнбрунн, известный как австрийский Версаль. Вместе с гидом вы прогуляетесь по его величественным залам и живописному парку. После экскурсии можно попробовать знаменитый яблочный штрудель и насладиться чашкой кофе по-венски. Это идеальный способ провести день в Вене, погрузившись в историю и культуру Австрии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения дворца Шёнбрунн - с мая по сентябрь, когда парк утопает в зелени и цветах. Весной и осенью также приятно, хотя может быть прохладнее. Зимой дворец открыт, и можно насладиться уютной атмосферой внутри.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.