Вас ждет уникальная возможность посетить дворец Шёнбрунн, известный как австрийский Версаль. Вместе с гидом вы прогуляетесь по его величественным залам и живописному парку. После экскурсии можно попробовать знаменитый яблочный штрудель и насладиться чашкой кофе по-венски. Это идеальный способ провести день в Вене, погрузившись в историю и культуру Австрии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величие дворца Шёнбрунн
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- ☕ Дегустация кофе по-венски
- 🍏 Попробуйте австрийский штрудель
- 📜 Узнайте историю императоров
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения дворца Шёнбрунн - с мая по сентябрь, когда парк утопает в зелени и цветах. Весной и осенью также приятно, хотя может быть прохладнее. Зимой дворец открыт, и можно насладиться уютной атмосферой внутри.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
Что можно увидеть
- Дворец Шёнбрунн
- Парк Шёнбрунн
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Дворец Шёнбрунн является самой посещаемой достопримечательностью в Австрии. Часто его называют австрийским Версалем. После экскурсии по дворцу и парку вы можете насладиться традиционным австрийским десертом — яблочным штруделем и чашкой кофе по-венски у бывшего императорского поставщика сладкого.
Ежедневно: режим работы дворца с 08:30 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Шёнбрунн
- Парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец: €27/взрослый
Место начала и завершения?
Дворец Шёнбрунн
Когда и сколько длится?
When: Daily: palace opening hours from 08:30 to 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 мар 2025
N
Nonna
15 мар 2025
Очень очень интересная экскурсия экскурсовод Елена настоящий профессионал Спасибо огромное Рекомендую Всем!!!
Входит в следующие категории Вены
