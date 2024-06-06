Пешие экскурсии-прогулки в Вене с экскурсоводом

Найдено 68 экскурсий в категории «Пешеходные» в Вене на русском языке, цены от €10, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Один день в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Почувствовать себя венцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вена для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
199 отзывов
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 133 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
69 отзывов
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 5 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
552 отзыва
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
40 за человека
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Музыкальная история Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Тайны старой Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300285 за всё до 7 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Еврейская Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
169 за всё до 15 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Золотая вакханалия Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 5 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
187 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 15 чел.
Легенды старой Вены. Вторая встреча
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
22 отзыва
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Сокровища Габсбургов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 30 чел.
Люблю тебя, Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
«Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии
Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
383 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Легенды и сказания Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156.50 за всё до 39 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156 за всё до 39 чел.
Истории Венского леса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Истории Венского леса
Начало: От отеля или по желанию гостей
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
249 за всё до 8 чел.
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
Расписание: в удобное для Вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
299 за всё до 8 чел.
Сокровищница
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сокровищница
Начало: По договорённости
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от 85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия музей Сисси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Вена - от ее истоков к формуле Империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вена - от ее истоков к формуле Империи
Начало: Albertina Platz, Дворец Альбертина, у эскалатора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за человека
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Начало: Burgring 5, 1010 Wien
Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности
10 июня в 10:15
11 июня в 10:15
365 за всё до 4 чел.
Братислава - душа и сердце Словакии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Братислава - душа и сердце Словакии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
310 за всё до 6 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
84 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Все отлично, все супер структурировано!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • O
    Olga
    30 мая 2024
    Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
    Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
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    и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию.

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Интересный рассказ, много интересной информации
  • J
    Jelena
    19 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
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    и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Пешеходные»

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  4. Один день в Вене
  5. Почувствовать себя венцем
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Пешеходные" можно забронировать 68 экскурсий и билетов от 10 до 395 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2570 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 68 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 2570 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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