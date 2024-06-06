🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 308 отзывов История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться Начало: Около входа в собор святого Стефана 160 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи Начало: На Schwedenplatz € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 133 отзыва Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом Начало: На площади Марии Терезии € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 199 отзывов Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю Начало: возле станции метро Schottentor от € 133 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии Начало: На Albrtinaplatz € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 69 отзывов Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К... € 270 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 98 отзывов О Вене с любовью Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос... Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 552 отзыва Популярное предложение Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями Начало: На площади Schwedenplatz € 40 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп Начало: Rotenturmstrasse 28 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны Начало: Albertinaplatz € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена: не только классические здания, но и современное искусство Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ... 300 € 285 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вена классическая и современная: путешествие через века Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры Начало: По Договорености € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Большой арт-тур по творчеству Густава Климта Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда Начало: У входа в дворец Бельведер € 395 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Еврейская Вена Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города € 169 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру Начало: Universitätsring 1 € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Золотая вакханалия Густава Климта Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер Начало: У касс галереи Верхний Бельведер € 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району Начало: В 9 районе Вены € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер Начало: Opernring 2 € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 187 отзывов Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом Начало: Herbert-von-Karajan-Platz Расписание: Каждый день, в любую погоду € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов Начало: По договорённости Расписание: Каждый день € 162.50 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 22 отзыва Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников Начало: 1010 Wien € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий Начало: Kaiserliche Schatzkammera Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00 € 150 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов «Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с гидом € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 383 отзыва Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4 Расписание: Через день в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени Начало: Vienna € 156.50 за всё до 39 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа Начало: По договоренности Расписание: ежедневно € 156 за всё до 39 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Истории Венского леса Начало: От отеля или по желанию гостей Расписание: каждый день в удобное для Вас время € 249 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями Начало: По договоренности Расписание: в удобное для Вас время € 299 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Сокровищница Начало: По договорённости Расписание: по средам 15:00 от € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом Начало: По договорённости Расписание: 11:00 € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии Начало: По договорённости Расписание: По договоренности € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Вена - от ее истоков к формуле Империи Начало: Albertina Platz, Дворец Альбертина, у эскалатора € 139 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства Начало: Burgring 5, 1010 Wien Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности € 365 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Братислава - душа и сердце Словакии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00 € 310 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста Начало: Rotenturmstrasse 29 Расписание: Ежедневно € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена вдоль и поперек Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00 € 380 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 84 отзыва Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене Расписание: Ежедневно в 15:15 € 30 за человека