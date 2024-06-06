1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €133 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
€40 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€285 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162.50 за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии
Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€156.50 за всё до 39 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€156 за всё до 39 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории Венского леса
Начало: От отеля или по желанию гостей
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€249 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
Расписание: в удобное для Вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Сокровищница
Начало: По договорённости
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - от ее истоков к формуле Империи
Начало: Albertina Platz, Дворец Альбертина, у эскалатора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за человека
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Начало: Burgring 5, 1010 Wien
Расписание: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности
10 июня в 10:15
11 июня в 10:15
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Братислава - душа и сердце Словакии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€310 за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
- ААйгерим4 июня 2024Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
- ААлександр4 июня 2024Все отлично, все супер структурировано!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
- MMarina31 мая 2024Остались очень довольны экскурсией 😀
- OOlga30 мая 2024Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- ЕЕлена26 мая 2024Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
- РРоман20 мая 2024Интересный рассказ, много интересной информации
- JJelena19 мая 2024Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Пешеходные»
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