Дворец Шёнбрунн

Анна Мы очень рады, что познакомились с Еленой, нашим гидом по Шёнбрунну. Экскурсия интересная, но следует учесть, что основные знания о династии Габсбургов уже должны быть в памяти, потому что невозможно всё рассказать "с нуля" за пару часов. Елена очень доброжелательный человек с которым легко общаться и профессиональный гид. Большое спасибо ей за прекрасно проведённое время!

Э Элина Большое спасибо нашему экскурсоводу Елене!!! Дворцовая экскурсия была великолепной, очень познавательной, тем более, что мы первый раз были в Вене! Это было и про историю династии Габсбургов, и про историю культуры и архитектуры, и про Вену! Спасибо и очень хочется вернуться и пойти с Вами, Елена, ещё на новые экскурсии по достопримечательностям Вены!

А Айдана Все было просто замечательно) Гид очень харизматичный и приятный в общении человек, узнали много интересных фактов, рекомендуем!!!

А Алиса Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию и приятное общение!

Всем рекомендую. Видно, что у гида глубокие знания, а также погружение в культуру и жизнь, что немаловажно при проведении экскурсий!

Ю Юлия читать дальше Шонбрунна очень деликатно и с юмором подсвечивались историческими сюжетами, оживали и вызывали неподдельный интерес и искренний отклик🔥. В последующих визитах в Вену мы с удовольствием посетили бы и другие экскурсии Елены ❤️. Экскурсия с обаятельнейшей Еленой пролетела легко, тепло и с познавательным удовольствием. Елена обладает невероятным объемом знаний по истории Вены в различных направлениях (политика, экономика, культура, искусство, быт). Залы и комнаты

Юлия Хотим поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию. Интересно, с чувством юмора, очень познавательно. Время пролетело незаметно, приятных впечатлений осталось очень много. Здорово, когда человек действительно любит свою работу.

И Игорь Шёнбрунн, конечно, далеко до дворцовых комплексов Санкт-Петербурга. Но и тут как водится, на помощь приходят русские. Такие гиды, как Елена, превращают прогулку в настоящее открытие, маленький шедевр, живую красоту. Елена — молодец: энергичная, говорит красиво и увлекательно, умеет заинтересовать и зарядить позитивом. Экскурсия пролетела легко и оставила самые приятные впечатления.

С Сергей Отличная экскурсия, профессиональный экскурсовод! Рекомендуем!

Анна Великолепное путешествие в историю дворца Шёнбрунн и его обитателей. Обаятельный гид и собеседник, Елена прекрасно провела экскурсию. Замечательная прогулка по парку. Спасибо огромное Елене! И до новых встреч 🌹

А Анна Елена прекрасно провела экскурсию, скомпоновав из огромного количества исторического материала очень цельную и интересную историю. Сложилось стройное представление о тех великих исторических персонажах, которые населяли дворец Шенбрунн. Елена очень приятный в общении человек и разносторонний экскурсовод, очень рекомендую