Шёнбрунн - самый посещаемый дворец Австрии, где раскрываются тайны императорской семьи. Прогулка по залам Марии Терезии и Франца-Иосифа подарит уникальные впечатления.
В Большой галерее вы ощутите атмосферу былых балов, а прогулка по парку с фонтанами и аллеями позволит насладиться барочным искусством.
Завершите визит в Придворной пекарне, где можно увидеть приготовление штруделя и насладиться кофе по-венски
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение знаменитого дворца Шёнбрунн
- 👑 Истории о жизни императорской семьи
- 🎨 Великолепие барочных интерьеров
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- 🍰 Возможность увидеть приготовление штруделя
Что можно увидеть
- Дворец Шёнбрунн
- Большая галерея
- Придворная пекарня
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по залам, где жила знаменитая императрица Мария Терезия, узнаете о судьбе её дочери — Марии Антуанетты.
- Услышите трогательные и забавные истории о красавице Сиси и её муже — трудоголике Франце-Иосифе, который родился и умер в этом дворце, проведя на троне 68 лет.
- Вы увидите Большую галерею, где проходили балы и торжества, залы аудиенций и апартаменты членов династии.
- Мы поговорим о традициях воспитания императорских детей, о кулинарных привычках и необычных рецептах красоты, которым следовала императрица Сиси. А ещё — историю о том, как маленький Моцарт играл для Марии Терезии и просил руки её дочери.
- После экскурсии мы прогуляемся по знаменитому парку дворца Шёнбрунн — это образец барочного садово-паркового искусства с симметричными аллеями, фонтанами и живописными видами на дворец.
- Заглянем в Придворную пекарню. При желании вы увидите, как готовят яблочный штрудель по старинному рецепту. Там же можно насладиться кофе по-венски и десертом, который стал символом австрийской гастрономии.
Организационные детали
- Билеты я забронирую заранее, а оплатите вы их на месте: €27 — взрослый и €20 — детский с 6 лет.
- Кофе и десерт (по желанию) не входит в стоимость.
- После экскурсии вы можете самостоятельно посетить демонстрационный мастер-класс по приготовлению традиционного венского штруделя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 82 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Елена Долеши и я гид в Вене и Австрии. В Австрии я живу с 1994 года и с 2005 года работаю гидом. Люблю интересные уголки этого города, собираю увлекательные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
9 ноя 2025
Мы очень рады, что познакомились с Еленой, нашим гидом по Шёнбрунну. Экскурсия интересная, но следует учесть, что основные знания о династии Габсбургов уже должны быть в памяти, потому что невозможно всё рассказать "с нуля" за пару часов. Елена очень доброжелательный человек с которым легко общаться и профессиональный гид. Большое спасибо ей за прекрасно проведённое время!
Э
Элина
2 ноя 2025
Большое спасибо нашему экскурсоводу Елене!!! Дворцовая экскурсия была великолепной, очень познавательной, тем более, что мы первый раз были в Вене! Это было и про историю династии Габсбургов, и про историю культуры и архитектуры, и про Вену! Спасибо и очень хочется вернуться и пойти с Вами, Елена, ещё на новые экскурсии по достопримечательностям Вены!
А
Айдана
11 окт 2025
Все было просто замечательно) Гид очень харизматичный и приятный в общении человек, узнали много интересных фактов, рекомендуем!!!
А
Алиса
6 окт 2025
Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию и приятное общение!
Всем рекомендую. Видно, что у гида глубокие знания, а также погружение в культуру и жизнь, что немаловажно при проведении экскурсий!
Ю
Юлия
30 сен 2025
Экскурсия с обаятельнейшей Еленой пролетела легко, тепло и с познавательным удовольствием. Елена обладает невероятным объемом знаний по истории Вены в различных направлениях (политика, экономика, культура, искусство, быт). Залы и комнаты
Юлия
25 сен 2025
Хотим поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию. Интересно, с чувством юмора, очень познавательно. Время пролетело незаметно, приятных впечатлений осталось очень много. Здорово, когда человек действительно любит свою работу.
И
Игорь
16 сен 2025
Шёнбрунн, конечно, далеко до дворцовых комплексов Санкт-Петербурга. Но и тут как водится, на помощь приходят русские. Такие гиды, как Елена, превращают прогулку в настоящее открытие, маленький шедевр, живую красоту. Елена — молодец: энергичная, говорит красиво и увлекательно, умеет заинтересовать и зарядить позитивом. Экскурсия пролетела легко и оставила самые приятные впечатления.
С
Сергей
10 авг 2025
Отличная экскурсия, профессиональный экскурсовод! Рекомендуем!
Анна
3 авг 2025
Великолепное путешествие в историю дворца Шёнбрунн и его обитателей. Обаятельный гид и собеседник, Елена прекрасно провела экскурсию. Замечательная прогулка по парку. Спасибо огромное Елене! И до новых встреч 🌹
А
Анна
30 июл 2025
Елена прекрасно провела экскурсию, скомпоновав из огромного количества исторического материала очень цельную и интересную историю. Сложилось стройное представление о тех великих исторических персонажах, которые населяли дворец Шенбрунн. Елена очень приятный в общении человек и разносторонний экскурсовод, очень рекомендую
н
наталья
30 июн 2025
Отличный гид! Рекомендую
