Баварская принцесса Сисси, она же австрийская императрица Елизавета, является одним из главных символов Австрии и ее историко-культурным наследием. Экскурсия раскрывает мифы и реальность в жизни Императрицы Елизаветы, ее характер и судьбу.
Описание экскурсииЭтот культ женской красоты волнует без исключения всех. Но что скрывается за этой пленяющей фигурой и глубокой трагичной судьбой. Что чувствовала баварская принцесса Сисси, когда ее тонкая душа проникалась поэзией Генриха Гейне или произведениями Шекспира. Что мучало ее, когда ее душа вырывалась наружу через стихи. Я прочитаю Вам собственные переводы стихов. На этой экскурсии по Музею Сисси мы поговорим с Вами практически обо всем, о ее счастливом и беззаботном детстве, отрочестве, взаимоотношениях Франца Иосифа и его любимом, незабвенном ангеле Сисси, ее путешествиях, фаворитах, ее мыслях и страданиях. Я много изучала ее биографию и пыталась хотя бы немного столкнуться с реальностью этой уже мифической австрийской Императрицы. Во время этой экскурсии мы поговорим о мифах, сложенных о Сисси, ее личной трагедии, или трагедии в целом венского двора. Узнаем как кинематография сыграла роковую роль в жизни актрисы Роми Шнайдер. Посмотрим интерьер дворцовых палат Хофбурга, реплики украшений австрийской Елизаветы, платья, рецепты пирожных для Сисси фотографии и аксессуары Елизаветы, поговорим о диетах Сисси, ее бальзамах и средствах красоты, я расскажу о повседневной жизни королевской четы Франца Иосифа и Сисси. Узнаем, как Сисси притянула свою судьбу, как страдала и пряталась от этого чуждого ей, подчиненного строгому этикету, образа жизни, и попытаемся понять характер одной из самых красивых и трагичных императриц европейской истории.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Michaelerkuppel, Hofburg, Wien 1010
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 7 чел.
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
29 ноя в 14:30
30 ноя в 11:30
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей истории искусств
Погрузитесь в атмосферу искусства в Вене, где вас ждут шедевры Рубенса, Тициана и уникальные экспонаты кунсткамеры
Начало: Музей истории искусств
Расписание: Ежедневно: режим работы музея с 10:00 до 18:00. По четвергам и субботам с 10:00 до 21:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€166 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Погрузитесь в атмосферу, где творил Зигмунд Фрейд. Исследуйте его личные вещи и узнайте, как он стал известным психологом
Начало: На улице Bergstrasse
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
€90 за человека