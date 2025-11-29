Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Баварская принцесса Сисси, она же австрийская императрица Елизавета, является одним из главных символов Австрии и ее историко-культурным наследием. Экскурсия раскрывает мифы и реальность в жизни Императрицы Елизаветы, ее характер и судьбу.

Белла Ваш гид в Вене Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком Когда Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €144 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Этот культ женской красоты волнует без исключения всех. Но что скрывается за этой пленяющей фигурой и глубокой трагичной судьбой. Что чувствовала баварская принцесса Сисси, когда ее тонкая душа проникалась поэзией Генриха Гейне или произведениями Шекспира. Что мучало ее, когда ее душа вырывалась наружу через стихи. Я прочитаю Вам собственные переводы стихов. На этой экскурсии по Музею Сисси мы поговорим с Вами практически обо всем, о ее счастливом и беззаботном детстве, отрочестве, взаимоотношениях Франца Иосифа и его любимом, незабвенном ангеле Сисси, ее путешествиях, фаворитах, ее мыслях и страданиях. Я много изучала ее биографию и пыталась хотя бы немного столкнуться с реальностью этой уже мифической австрийской Императрицы. Во время этой экскурсии мы поговорим о мифах, сложенных о Сисси, ее личной трагедии, или трагедии в целом венского двора. Узнаем как кинематография сыграла роковую роль в жизни актрисы Роми Шнайдер. Посмотрим интерьер дворцовых палат Хофбурга, реплики украшений австрийской Елизаветы, платья, рецепты пирожных для Сисси фотографии и аксессуары Елизаветы, поговорим о диетах Сисси, ее бальзамах и средствах красоты, я расскажу о повседневной жизни королевской четы Франца Иосифа и Сисси. Узнаем, как Сисси притянула свою судьбу, как страдала и пряталась от этого чуждого ей, подчиненного строгому этикету, образа жизни, и попытаемся понять характер одной из самых красивых и трагичных императриц европейской истории.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату