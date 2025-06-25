Погрузитесь в атмосферу имперской Вены с экскурсией по дворцовому комплексу Хофбург. Посетите музей Сисси, императорские апартаменты и сады без очередей вместе с лицензированным гидом. Забронируйте сейчас и получите незабываемые впечатления!
Описание билетаИмперское наследие без очередей Избегайте очередей и суеты, отправляйтесь на групповую экскурсию по дворцовому комплексу Хофбург. С билетами без очереди и профессиональным гидом посетите музей Сисси, императорские апартаменты и дворцовые дворы. Жизнь императорской семьи Откройте для себя личные покои императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы «Сиси», полюбуйтесь роскошными салонами и узнавайте истории о жизни и времени правления Габсбургов. После дворца прогуляйтесь по внутренним дворам Хофбурга, оцените Испанскую школу верховой езды и насладитесь красотой статуй и фонтанов на Хельденплац и в Бурггартене. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Сиси
- Хофбург
- Испанская школа верховой езды
Что включено
- Входной билет
- Наушники для удобного прослушивания (для групп от 18 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Michaelerplatz 3, 1010 Wien, Austria
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не допускается: домашние животные, детские коляски, багаж или большие сумки, зонтики, самокаты
- Гарнитуры предоставляются при составе группы от 18 до 25 человек
- С 08.11 по 31.12 во время экскурсии вы сможете посетить местный рождественский рынок
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 июн 2025
Наш гид Марк был замечательным, один из лучших, кого мы встречали. Спасибо за юмор и знания — история ожила благодаря вам
Г
Георгий
18 дек 2024
Ана — необыкновенный гид, очень доброжелательная и с глубокими знаниями истории, жизни императрицы Сиси и её сложностей. Мы приехали из Мексики и получили огромное удовольствие от знакомства с этой экскурсией.
М
Мария
6 сен 2024
Лючия — отличный гид. Экскурсия определённо стоит своих денег!
