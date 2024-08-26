О Фрейде знают практически все. А ведь он не всегда был знаменитым и успешным. И это лишь один из фактов, о которых умалчивают таблички в музее. Я раскрою неизвестные подробности
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Приготовьтесь побывать по самому известному адресу в столице Австрии! Именно тут в течении 47 лет жил и творил отец психоанализа. В музее Зигмунда Фрейда, недавно открывшемся после реставрации, воссоздана атмосфера жилых помещений и его приёмной, хранятся многочисленные личные вещи психолога.
Вы увидите
- Комнату ожидания
- Приёмную доктора и коллекцию его вещей
- Кабинет и гардероб
- Личные покои
- Комнаты Анны Фрейд
Вы узнаете
- Как Фрейд пришел к своей цели — стать богатым и знаменитым
- Почему несмотря на популярность в Америке, он вернулся в Вену
- Какие настроения царили в его семье
- Был ли он наркоманом
- Кто был его главным соперником
- От чего умер Зигмунд Фрейд
Организационные детали
Билеты в музей оплачиваются отдельно: взрослый — €15, студенты до 27 лет — €9,5, школьники до 18 лет — €5,5. Детям до 12 лет вход бесплатный.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник в 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Bergstrasse
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник в 10:00, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 692 туристов
Лицензированный гид-экскурсовод, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. ВыЗадать вопрос
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