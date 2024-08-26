О Фрейде знают практически все. А ведь он не всегда был знаменитым и успешным. И это лишь один из фактов, о которых умалчивают таблички в музее. Я раскрою неизвестные подробности

его биографии и карьеры. Что сдал в ремонт идеолог сексуальной революции перед тем, как бежал из Вены? Сколько денег получили нацисты за выданное Фрейду разрешение покинуть город? И почему сеанс у доктора длился ровно 50 минут — и ни минутой больше?

Описание экскурсии

Приготовьтесь побывать по самому известному адресу в столице Австрии! Именно тут в течении 47 лет жил и творил отец психоанализа. В музее Зигмунда Фрейда, недавно открывшемся после реставрации, воссоздана атмосфера жилых помещений и его приёмной, хранятся многочисленные личные вещи психолога.

Вы увидите

Комнату ожидания

Приёмную доктора и коллекцию его вещей

Кабинет и гардероб

Личные покои

Комнаты Анны Фрейд

Вы узнаете

Как Фрейд пришел к своей цели — стать богатым и знаменитым

Почему несмотря на популярность в Америке, он вернулся в Вену

Какие настроения царили в его семье

Был ли он наркоманом

Кто был его главным соперником

От чего умер Зигмунд Фрейд

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются отдельно: взрослый — €15, студенты до 27 лет — €9,5, школьники до 18 лет — €5,5. Детям до 12 лет вход бесплатный.