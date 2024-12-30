Вена приглашает вас в Музей истории искусств, где собраны шедевры Рубенса, Тициана и Рембрандта. Здесь находится треть мировой коллекции Брегеля старшего, а также работы Веласкеса и Арчимбольдо. Кунсткамера удивит экспонатами от поздней готики до ренессанса. Династия Габсбургов оставила уникальное наследие, включая знаменитую «Сальеру» Челлини. Этот музей - одно из самых красивых мест, где можно насладиться искусством и историей
Посещение музея лучше всего планировать с апреля по октябрь, когда погода в Вене наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, музей также открыт, и вы сможете насладиться его экспонатами в более спокойной обстановке, избегая больших туристических потоков.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Музей истории искусств
- Кунсткамера
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы познакомимся с полотнами Тициана, Рембрандта, Рубенса. В одном из выдающихся музеев мира находится треть мировой коллекции Брегеля старшего, картины Веласкеса и Арчимбольдо. В кунсткамере мы познакомимся с пластикой времён поздней готики до ренессанса. Династия Габсбургов правила почти 7 столетий, и среди них были замечательные коллекционеры, ценители искусства. Среди экспонатов кунсткамеры находится знаменитое произведение Бенвенуто Челлини — «Сальера», ставшее в 2003 году предметом наиболее скандального похищения в мировой истории. К счастью, этот экспонат вернулся в музей и доступен для осмотра. Буду рада встретить вас в одном из самых красивых музеев мира и познакомить с его экспонатами.
Ежедневно: режим работы музея с 10:00 до 18:00. По четвергам и субботам с 10:00 до 21:00.
5

Основано на 1 отзыве
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
30 дек 2024
У нас все сложилось идеально. Началось с того, что Елена, наш гид, предложила более удобное время посещения музея, когда посетителей минимум. Елена очень интересно и упорядоченно провела нас по залам, и, что я люблю больше всего, показала то, что обычно ускользает от поверхностного взгляда. Мы были семьей, все в полном восторге. Спасибо огромное!
