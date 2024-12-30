Вена приглашает вас в Музей истории искусств, где собраны шедевры Рубенса, Тициана и Рембрандта. Здесь находится треть мировой коллекции Брегеля старшего, а также работы Веласкеса и Арчимбольдо. Кунсткамера удивит экспонатами от поздней готики до ренессанса. Династия Габсбургов оставила уникальное наследие, включая знаменитую «Сальеру» Челлини. Этот музей - одно из самых красивых мест, где можно насладиться искусством и историей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение музея лучше всего планировать с апреля по октябрь, когда погода в Вене наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, музей также открыт, и вы сможете насладиться его экспонатами в более спокойной обстановке, избегая больших туристических потоков.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.